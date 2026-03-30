大型ソファを手放して、家事の負担を減らした事例を紹介します。今回紹介するのは、ミニマルに暮らすインスタグラマー、SHIROさん（30代）。ビーズソファに替えたことで、掃除の手間が減り、節約にもつながったといいます。メリットについて詳しく教えていただきました。

大型ソファを処分した理由

SHIROさんはミニマリスト歴11年。小学生2人をワンオペで育てるママでもあります。

【写真】愛用しているビーズソファ

「ミニマリストになって数年経ってから、ソファを処分しました。3人がけの大型タイプです」（SHIROさん、以下同）

ソファ生活でもっともストレスを感じていたのは、お手入れ。

「ソファの下は、すぐにホコリがたまります。狭いすき間に掃除機をかけるのはひと苦労。それに、すき間にはつねに食べこぼしや小さなゴミが…。何回取り除いてもキリがありません。カバーに汗がしみ込むのも気になっていました」

ソファに座っても、心の底からくつろぐことはできない。癒やしてくれるはずのアイテムでストレスを感じるのはもうやめたい。そう思い、手放すことにしました。

「大型家具はなかなか踏んぎりがつかなかったのですが、思いきって手放し、ビーズクッションに買い替えたらラクすぎて…もう元には戻れません」

ビーズクッションで掃除がスムーズに

大型ソファの「お手入れが大変」「下にホコリがたまる」デメリットを解消できる、ビーズクッションに買い替え。ミニマリストだからといって、なにもかももたないわけではありません。

「選んだのは、ハナロロのオニオンソファです。カバーを外して洗濯も可能。これなら食べこぼしで汚れても気軽に洗えるし、コンパクトでいつでもどこにでも動かせます。ホコリを気にしなくてもよくなり、気持ち的にも掃除に取り掛かるのがスムーズになりました」

このクッションのいいところは、へたってもビーズの補充ができること。ビーズをたすと元どおりふかふかの状態に。カバー単品での買い替えも可能です。

7年経っても現役。ビーズクッションを使って気づいたメリット

簡単に移動させられるコンパクトなビーズクッションは、機動力ばつぐん。こたつテーブルに合わせて座イスのように使ったり、寝室では読書タイムのお供にしたり…。

「壁にプロジェクターの映像を映して映画などを観るときも、見やすい位置に調節してソファを動かすことができて便利です」

SHIROさんはビーズをたし、カバーを新調して使い続け、購入したときからいつの間にか7年も経っていたそうですが、まだまだ現役です。

「家事がラクになっただけでなく、ソファに比べてクリーニングなどのメンテナンス費用も抑えられて、節約にもつながっていると思います」