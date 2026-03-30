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YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が「【3月速報】カルディで今買うべき当たり商品✨チェックしてから買い物に行って！」を公開した。カルディをこよなく愛するなかべぇさんが、新商品や定番品の中から「当たり商品」を順に紹介し、その魅力を解説している。



動画の前半では、まず季節限定の新商品「チキンマッパスカレー」を実食し、「どちらかと言うと酸味が強め」と評価。続く「プロテインスナック からあげ味」については、「大豆の味も後からジワジワやってくる」と語った。



次に登場した「すりおろし にんじんドレッシング」では、サラダにかけて「コクがあって美味しい」と絶賛。動画の途中でマヨネーズと混ぜたディップソースとしてのアレンジも披露し、「マヨにコクと旨みがプラスされた感じ」と太鼓判を押した。



定番商品である「インドミー 激辛ミーゴレン」はリニューアルされたといい、目玉焼きを乗せて実食。「確実に以前より辛くなっている」と驚きつつも、「辛い物好きの私も満足する辛さ」と評価した。



その後、「お抹茶わらびもち 黒糖みつ付き」や「黒酢入り油淋鶏のたれ」、「冷たいトマトクリームスープ」を次々と紹介。「米粉の蒸しケーキ 抹茶」を電子レンジで調理した際は、取り出したときの崩れた見た目に呆然とし、「びっくりするくらい甘さがない」としつつも「抹茶の味は濃くて香りもしっかり」とフォローを入れた。



動画の後半では、2回目の購入品として「海老しお」ラーメンと「鶏皮チップス 山わさび味」を実食。鶏皮チップスについては「カリカリの鶏皮に山わさびが合う」と味を評価しつつも、「462円は高すぎるわ〜」と消費者目線での本音を漏らした。



なかべぇさんならではの率直なレビューとアレンジのアイデアは、今後の商品選びの参考になるはずだ。