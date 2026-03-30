操作するだけで青切符制度がわかる！ エコンテ「自転車の交通ルール」体験型インフォグラフィック

記事ポイント 4月1日施行の自転車「青切符」制度を場面別に直感的に理解できる体験型インフォグラフィックマウスのスクロール操作で絵本のようにページが切り替わるインタラクティブ設計学校・企業・自治体など幅広い活用シーンに対応した周知・啓発コンテンツ 4月1日施行の自転車「青切符」制度を場面別に直感的に理解できる体験型インフォグラフィックマウスのスクロール操作で絵本のようにページが切り替わるインタラクティブ設計学校・企業・自治体など幅広い活用シーンに対応した周知・啓発コンテンツ

2026年4月1日から自転車の「交通反則通告制度（青切符）」が施行されます。

エコンテは2026年3月26日、警視庁・警察庁の法令情報を基に制作した体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」を公開しています。

マウスのスクロール操作だけで絵本のようにページが切り替わり、場面別の違反行為や注意点を直感的に確認できます。

エコンテ「自転車の交通ルール」体験型インフォグラフィック

公開日：2026年3月26日制度施行日：2026年4月1日（自転車「交通反則通告制度（青切符）」）制作：株式会社エコンテ

本コンテンツは、警視庁・警察庁が公開する交通ルールや法令情報を基に、2026年4月1日施行の自転車「青切符」制度を中心に主な違反行為をまとめた体験型インフォグラフィックです。

ピクトグラムなどのデザインで違反行為と注意点を視覚的に表現しており、自転車利用者だけでなく歩行者や自動車利用者にも役立つ内容となっています。

絵本のように切り替わる直感的な操作体験

マウスのスクロールやページ下部のクリックに応じて表示が切り替わる「体験型インフォグラフィック」という表現形式を採用しています。

どのような行為が違反にあたるのか、何に気をつける必要があるのかを、ユーザー自身が操作・探索しながら理解できる設計です。

一方的に情報を読むのではなく、自ら確認する体験を通じて交通ルールへの理解促進と安全意識の向上につながります。

自転車利用者から自治体まで幅広く活用可能

本コンテンツは学校・地域の交通安全教育の補助資料や、企業・団体の社内研修資料としての活用が想定されています。

自治体や関連団体のWebサイト・SNSでの制度周知コンテンツとしても利用できる幅広い設計となっています。

各種最新ブラウザ・iPad・iPhoneで表示でき、多くの環境からアクセスできます。

「自転車の交通ルール」は、4月1日施行の青切符制度を中心に、場面別の違反行為と注意点をピクトグラムで視覚的に整理しています。

マウス操作で絵本のようにページが切り替わる体験型設計により、自転車利用者だけでなく歩行者や自動車利用者も制度の要点を直感的に理解できます。

学校・企業・自治体のWebサイトや研修資料としても活用できる周知コンテンツとなっています。

エコンテ「自転車の交通ルール」体験型インフォグラフィックの紹介でした。

よくある質問

Q. 体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」はどのように操作しますか？

A. マウスのスクロールまたはページ下部のクリックで、絵本のようにページが切り替わります。

各種最新ブラウザ・iPad・iPhoneで表示できます。

Q. 自転車「青切符」制度（交通反則通告制度）はいつから施行されますか？

A. 2026年4月1日から施行されます。

本コンテンツでは、制度の対象となる主な違反行為と注意点を場面別に整理しています。

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