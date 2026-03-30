モデルの滝沢眞規子が、3月25日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。芸能界のママ友と開催した「完全プライベートママ会」での、あまりに過激なトーク内容をぶっちゃけた。

【映像】芸能人ママたちとの食事会の様子（実際の写真あり）

番組冒頭、峯岸みなみが「ようやく私たち、プライベートでご飯に行ったんですよね！」と、番組MC仲間の滝沢と近藤千尋との食事会を報告。カメラの回らない空間で3時間にわたりノンストップで喋り倒したという3人だが、そこで盛り上がったのが「番組にどんなゲストを呼びたいか」というガチの企画会議だった。

特に盛り上がったのが、「芸能界のクズ夫を呼びたい」という案。峯岸が「スキャンダルパパを呼んで、お姉様方に説教してもらうのはどうか」と提案すると、滝沢もノリノリで同意したという。

滝沢は当時の様子を振り返り、「不祥事起こして開き直った方って誰だろうね、って（その場で）調べてたよね、私たち」と、ターゲットの選定まで始めていたことを告白。具体的な不倫騒動の名前まで飛び出す生々しい飲み会トークに、番組内でも「スキャンダルを起こしたパパの皆さん、お待ちしております！」と異例の呼びかけが行われた。

さらに滝沢は、このメンバーでの会話のテンポについて「私も（喋るのが）上手いんだけど、同じレベルで来るなーと思って！」と、峯岸と近藤の「喋る・食べる」の圧倒的なパワーに感服。私生活でも最強ママたちのハッピーオーラと毒舌が炸裂している様子を覗かせた。