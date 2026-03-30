ダートG3「第33回マーチS」が29日、中山競馬場で行われ、8番人気サンデーファンデーが4角先頭から押し切って勝利。昨年プロキオンS以来となる、2つ目の重賞タイトルを獲得した。鞍上の角田大和（24＝角田）、管理する東田明士師（37）はともに重賞初勝利となった。

デビュー6年目の角田は「この馬の良さを生かすために絶対に1列目（のポジション）を取ろうと思っていた」と振り返りつつ、「乗せていただいた関係者、これまで携わってくれた人、迷惑をかけた人、全ての人に感謝したい」とメモリアルVに感激。開業2年目の東田師も「力を出し切ってくれた。ただただうれしい」と喜びを爆発させた。

次走についてトレーナーは「栗東に帰って馬体を確認して、オーナーと相談してから」と前置きした上でアンタレスS（4月18日、阪神）を予定。2人にとって忘れられない“楽しい日曜日”となった。

サンデーファンデー 父スズカコーズウェイ 母ファーストレディ（母の父スマートボーイ）20年5月12日生まれ 牡6歳 栗東・東田厩舎所属 馬主・吉澤ホールディングス 生産者・北海道新ひだか町のグランド牧場 戦績27戦7勝（重賞2勝目） 総獲得賞金2億2387万5000円 馬名の由来は楽しい日曜日。