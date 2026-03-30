「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）

これぞ“ブンブン丸”野球の真骨頂だ。ヤクルトは怒濤（どとう）の攻撃。終盤の逆転劇。ドラマチックにシーズン幕開けから３戦３勝だ。球団新人監督の開幕３連勝は若松勉監督の１９９９年以来２７年ぶりの快挙。池山隆寛監督は、かすれ声で「勝つっていうのは気持ちいいです」と必死に言葉を発した。

采配がズバズバはまったのは２点を追う八回。連打で無死一、二塁とし送りバントはさせず強攻策を取り、長岡が左前打で満塁と好機が広がる。続く２番・サンタナが右中間に走者一掃の二塁打を放って逆転した。多くの打席に立たせ、好機で回したい意図で開幕から２番に据える強打者が、３戦連続打点と躍動した。

指揮官は興奮気味にベンチ前で拳を突き上げ跳びはねた。「前に出て行った！（声は）出てたと思う」。代走を送ったサンタナが戻ってくると頭を下げてお辞儀をした。助っ人は「監督がそこまでしてくれるってことは貪欲さを表してる。みんなに伝わっていた」と感謝の思いを口にした。

試合前、池山監督に異変が起こっていた。開幕２試合にベンチで声を張り上げてチームを盛り上げたため「声が出ない」とダミ声で明かした。

３１日・広島戦で本拠地開幕戦を迎えるが「いい意味での仕切り直しです」。そして「まず私の声を治したい（笑）」。猛烈な勢いはついた。声もノドも整えて、神宮での“初陣”に挑む。