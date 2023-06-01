スヌーピーたちの日常などがデザインされた「ピーナッツ」コレクションUTの新商品がユニクロから本日3月30日に発売
【「ピーナッツ」シリーズ UTコレクション 新商品】 3月30日 発売
サイズ：WOMEN、XS-3XL
サイズ：MEN、XS-4XL
サイズ：KIDS、100-160
サイズ：KIDS、ONE SIZE
「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージしたコレクション
ユニクロは、「ピーナッツ」シリーズのUTコレクションから新たな商品の販売を3月30日に開始する。
「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージしたコレクションからWOMENサイズのUT2種と、「ピーナッツ」の主人公「チャーリー・ブラウン」とその飼い犬「スヌーピー」、そして仲間たち（ピーナッツギャング）の日常をデザインしたコレクションからMENサイズのUT4種が登場する。価格は各1,990円。
また、何気ない日々を楽しく過ごすスヌーピーを描いた「サニーデイ」をテーマにした、イラストとセリフが印象的なコレクションからKIDSサイズのUT4種および、UVカットキャップ3種が発売される。価格はUTが各990円、UVカットキャップが各1,500円。
「ピーナッツ」の主人公「チャーリー・ブラウン」とその飼い犬「スヌーピー」、そして仲間たち（ピーナッツギャング）の日常をデザインしたコレクション
何気ない日々を楽しく過ごすスヌーピーを描いた「サニーデイ」をテーマにした、イラストとセリフが印象的なコレクション
商品ラインナップ
「ピーナッツ UT」（2種）
サイズ：WOMEN、XS-3XL
価格：各1,990円
着用イメージ
着用イメージ
「ピーナッツ UT/リラックスフィット」（4種）
サイズ：MEN、XS-4XL
価格：各1,990円
着用イメージ
着用イメージ
着用イメージ
着用イメージ
「GIRLS ピーナッツ UT/オーバーサイズフィット」（4種）
サイズ：KIDS、100-160
価格：各990円
着用イメージ
着用イメージ
着用イメージ
着用イメージ
UVカットキャップ（3種）
サイズ：KIDS、ONE SIZE
価格：各1,500円
着用イメージ
着用イメージ
着用イメージ
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