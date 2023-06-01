【「ピーナッツ」シリーズ UTコレクション 新商品】 3月30日 発売

「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージしたコレクション

ユニクロは、「ピーナッツ」シリーズのUTコレクションから新たな商品の販売を3月30日に開始する。

「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージしたコレクションからWOMENサイズのUT2種と、「ピーナッツ」の主人公「チャーリー・ブラウン」とその飼い犬「スヌーピー」、そして仲間たち（ピーナッツギャング）の日常をデザインしたコレクションからMENサイズのUT4種が登場する。価格は各1,990円。

また、何気ない日々を楽しく過ごすスヌーピーを描いた「サニーデイ」をテーマにした、イラストとセリフが印象的なコレクションからKIDSサイズのUT4種および、UVカットキャップ3種が発売される。価格はUTが各990円、UVカットキャップが各1,500円。

「ピーナッツ」の主人公「チャーリー・ブラウン」とその飼い犬「スヌーピー」、そして仲間たち（ピーナッツギャング）の日常をデザインしたコレクション

何気ない日々を楽しく過ごすスヌーピーを描いた「サニーデイ」をテーマにした、イラストとセリフが印象的なコレクション

商品ラインナップ

「ピーナッツ UT」（2種）

サイズ：WOMEN、XS-3XL

価格：各1,990円

着用イメージ

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「ピーナッツ UT/リラックスフィット」（4種）

サイズ：MEN、XS-4XL

価格：各1,990円

着用イメージ

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「GIRLS ピーナッツ UT/オーバーサイズフィット」（4種）

サイズ：KIDS、100-160

価格：各990円

着用イメージ

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UVカットキャップ（3種）

サイズ：KIDS、ONE SIZE

価格：各1,500円

着用イメージ

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