スリムクラブの真栄田賢が、不倫を打ち明けた際の妻からの反応を明かし、千鳥らが「えー！」「素晴らしい奥さん」と驚くヒトコマがあった。

【映像】不倫を打ち明けた際の妻の言葉

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

相談にやって来たのはスリムクラブの真栄田賢。現在、再ブレイクを狙っているという真栄田は、スキャンダルを心配しており、未然に防ぎたいという悩みを打ち明けた。そんな前田に対してりなぴっぴは「執着してますか？ 女の人とか？」と質問。真栄田は「してる〜よ」と回答した。

実は、過去に妻以外の女性と会っていたことがあるという真栄田。なんと「向こうに行こうか悩んだ」という時期があったほど、その女性にゾッコンになっていたという。真栄田は妻に「正直に全部話した」と明かし、もちろん妻は傷つき「こんなバカとは思わなかったし、女としてもショック」と伝えられたそうだ。ノブによると、真栄田の妻は「ステキで明るい人」だそうで、真栄田の浮気に傷つきながらも「親友としてアドバイスするなら、後悔のないように生きたほうがいいよ」と言われたことを告白した。妻のこの言葉に、りなぴっぴは「ええ！」と驚き、ノブは「素晴らしい奥さんやね」と感想を述べた。

その後、妻は「こんなことで動揺している自分を見つめなおしたい」と言って山登りに出かけたという。ノブは「山登らすなよ」とツッコみ、大悟は「お前が登れ」と指摘した。

なんと真栄田はその女性に「まだたまにLINE」をしているとのことで、「でも、返信がない」そうだ。りなぴっぴから、今後どうすべきかのアドバイスを受けると、真栄田は目に涙を浮かべた。Denから「泣きそうになってる」と指摘されると「ありがとう」と深く頭を下げて感謝の言葉を述べた。