「限界がきてしまいました」大阪・だし巻き玉子専門店の決断に反響「ご英断ですね」「支持します！！」
大阪府大阪市にある「だし巻き玉子専門店 百花」は3月27日、X（旧Twitter）を更新。「お知らせ文」を投稿しました。
【写真】大阪・だし巻き玉子専門店の決断
お知らせ文によると、小さな子どもが店内で騒いだり、ソファーでドタドタ歩いて他の客に迷惑がかかること、外で入店を待っている間も走り回ったり他の敷地内で遊んでいることが多く、「更にはそのお子様を全く見ずに携帯ばかりの親御様もたくさんいらっしゃいました」とのこと。
店側も、店内外で再三注意をしてきたものの、「暴れて騒いでいるお子様に何も言わない親御様、子供だから仕方ないと逆ギレする親御様や、大声で嫌味を言う親御様に、限界がきてしまいました」と続け、「しっかり見てくださる親御様や騒がずにきちんと座って食べてくれるお子様もいらっしゃる中で、このような決断をするのは本当に心苦しいです。大変申し訳ございません」と苦しい胸の内を吐露しました。
【写真】大阪・だし巻き玉子専門店の決断
「限界がきてしまいました」同アカウントは「連日たくさんのお客様にご来店頂き誠にありがとうございます!! 大変申し訳ございませんが、3月26日より、未就学児のお子様をお連れのお客様は、御入店をお断りさせて頂いております。本当に本当に心苦しいですが、トラブルが頻発しております為、何卒ご理解頂けますと幸いです」とつづり、お知らせ文を投稿。
店側も、店内外で再三注意をしてきたものの、「暴れて騒いでいるお子様に何も言わない親御様、子供だから仕方ないと逆ギレする親御様や、大声で嫌味を言う親御様に、限界がきてしまいました」と続け、「しっかり見てくださる親御様や騒がずにきちんと座って食べてくれるお子様もいらっしゃる中で、このような決断をするのは本当に心苦しいです。大変申し訳ございません」と苦しい胸の内を吐露しました。