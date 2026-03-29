橋本マナミ、長男＆長女とディズニー満喫 シンデレラ城の前で親子3ショット披露「いい一日でした」
2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が29日、自身のインスラグラムを更新。「ひっさしぶりにディズニーランドに行ってきました」と明かし、長男、長女との親子3ショットを公開した。
【写真】長男＆長女とシンデレラ城の前で親子3ショットを披露した橋本マナミ
投稿では、思い出の写真を8枚アップ。「下の子がミッキーが好きなので会わせてあげたいと思い企画しましたが、ジャンボリミッキーのショーは抽選外れて、ミッキーミニーの家も待ち地時間が長く子連れで並ぶのは無理そうだったので諦めて、会わせてあげられないかなぁと思っていたらパレードの一番最後に現れてくれました 感動したぁ」と出来事をつづり、「息子はどの乗り物よりもTOONTOWNにあるただ映えスポットのオブジェ的にあるとまってる電車が何より楽しかったみたいです。笑 ディズニー行った意味 でもかなり満喫できていい一日でした」と充実した家族の時間を振り返った。
この投稿には、「楽しそう」「よかった 素晴らしいですね」「自分らしさを持っている息子さん素敵です」などの声が寄せられている。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。
【写真】長男＆長女とシンデレラ城の前で親子3ショットを披露した橋本マナミ
投稿では、思い出の写真を8枚アップ。「下の子がミッキーが好きなので会わせてあげたいと思い企画しましたが、ジャンボリミッキーのショーは抽選外れて、ミッキーミニーの家も待ち地時間が長く子連れで並ぶのは無理そうだったので諦めて、会わせてあげられないかなぁと思っていたらパレードの一番最後に現れてくれました 感動したぁ」と出来事をつづり、「息子はどの乗り物よりもTOONTOWNにあるただ映えスポットのオブジェ的にあるとまってる電車が何より楽しかったみたいです。笑 ディズニー行った意味 でもかなり満喫できていい一日でした」と充実した家族の時間を振り返った。
この投稿には、「楽しそう」「よかった 素晴らしいですね」「自分らしさを持っている息子さん素敵です」などの声が寄せられている。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。