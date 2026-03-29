燃料添加だけで整備負担を軽減！ ザーレン・コーポレーション「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」

記事ポイント 燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアする燃料添加剤CeO2（酸化セリウム）配合によりDPF詰まりや燃費悪化の抑制をサポートガソリン用・ディーゼル用の2タイプで2026年4月1日よりAmazonにて発売 燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアする燃料添加剤CeO2（酸化セリウム）配合によりDPF詰まりや燃費悪化の抑制をサポートガソリン用・ディーゼル用の2タイプで2026年4月1日よりAmazonにて発売

ザーレン・コーポレーションから、燃料タンクに入れるだけでエンジンコンディションを維持できる燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。

CeO2（酸化セリウム）を配合し、DPFの詰まりや燃費悪化の抑制をサポートする製品です。

ガソリン用とディーゼル用の2タイプが、2026年4月1日よりAmazonにて発売されます。

ザーレン・コーポレーション「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」

商品名：SLUDGE BUSTERS スラッジバスターズ種類：ガソリン用／ディーゼル用価格：ガソリン用 3,135円（税込）／ディーゼル用 4,950円（税込）内容量：各300ml発売日：2026年4月1日販売：Amazon

エンジンオイルの開発と販売を行うザーレン・コーポレーションは、物流“2024年問題”への対応を見据えて開発した燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS」を、2026年4月1日よりAmazonで発売します。

1958年の創業以来培ってきたエンジンオイル開発のノウハウを活かし、ドライバーを悩ませるメンテナンスコストや時間のロス、燃費悪化の課題解消を目指して誕生した製品です。

燃料タンクへ添加するだけで使用でき、専門的な作業や設備投資を必要としません。

とくに大型車両では、吸気系や排気系、エンジン内部をケアすることで、大規模整備に伴うコストや、車両を長時間止めるリスクの軽減が期待できます。

物流全体を支えるメンテナンスソリューションの新提案として注目の製品です。

ガソリン用の特徴

ガソリン用は、PEA（ポリエーテルアミン）・PIB（ポリイソブチレン）・CeO2（酸化セリウム）の3成分がエンジン内部にトリプル作用します。

PEAが吸気系や燃焼室に蓄積した汚れを強力に分解除去し、きれいになったインジェクターや吸気バルブをPIBが保護して汚れの定着を防ぎます。

さらにCeO2は燃えずに排気系に届き、排気熱を利用して残ったススを焼却します。

自社検証では、トヨタ サクシード（4WD）において添加前の平均燃費15.3km/Lから添加後16.9km/Lへと、約10%の燃費改善が確認されています。

ガソリン車やバイクなど、都市部で多い小口配送やデリバリービジネスを担う車両におすすめです。

添加目安は30〜50Lのガソリン燃料に1本で、1年または1万kmごとに1回となっています。

ディーゼル用の特徴

ディーゼル用は、排ガス処理およびエンジン性能維持に欠かせない「インジェクター」「EGR」「DPF」の3つの主要部品に徹底的にアプローチします。

インジェクターに付着した汚れを徹底洗浄し、詰まりを解消します。

さらにCeO2がEGR／DPF内で触媒となり、低温でもススが燃えやすくなります。

ススの燃え残りが減りフィルターがクリーンに保たれることで、強制再生の回数や燃費の改善、排気系トラブルの予防が見込めます。

DPFの詰まりや強制再生の頻度が気になる大型車両におすすめの製品です。

添加目安は70〜100Lの軽油燃料に1本で、6ヵ月または5万kmごとに1回です。

発売記念キャンペーン

Amazonでの発売に先立ち、2026年3月23日より数量限定で予約販売が開始されました。

2026年4月1日から4月5日までの期間限定で、5%割引（クーポン適用）とAmazonポイント5倍のキャンペーンが実施されます。

予約販売は数量限定のため、予定数量に達し次第終了する場合があります。

割引およびポイント還元はAmazon上の販売条件に基づき適用されます。

「SLUDGE BUSTERS」は、燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアでき、専門作業や設備投資が不要です。

CeO2配合によるDPF詰まりの抑制や燃費改善効果が、物流現場のメンテナンスコスト削減をサポートします。

ガソリン用・ディーゼル用の2タイプが用意されており、車両タイプに合わせて選べる製品となっています。

ザーレン・コーポレーション スラッジバスターズの紹介でした。

よくある質問

Q. SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）はどこで購入できますか？

A. 2026年4月1日よりAmazonで発売されます。2026年3月23日より数量限定で予約販売も開始されています。

Q. ガソリン用とディーゼル用の違いは何ですか？

A. ガソリン用はPEA・PIB・CeO2の3成分がエンジン内部にトリプル作用し、燃費改善をサポートします。

ディーゼル用はインジェクター・EGR・DPFの3つの主要部品に作用し、DPF詰まりや強制再生回数の改善が見込めます。

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