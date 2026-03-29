Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太の、和装ソロカットをはじめ、パジャマ姿などの場面写真を、Prime Videoで配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』公式Instagramが公開した。

【写真】岩本照と松田元太の鮮やかな和装姿にホテルのパジャマ姿などレアショット

■“カラシト”岩本照＆松田元太の和装姿にファン悶絶

この日の岩本は、紺色の着物に、モスグリーンやグレーなどの模様が入ったスモーキーカラーの羽織を合わせたコーディネート。髪をゆるめに束ね、細いフレームのメガネをかけている。横向きショットだけに、岩本の長い首や引き締まったフェイスラインが際立っている。

この岩本の姿を受けて、フォロワーからは、「横顔がきれいすぎて息をのんだ」「このヘアスタイルで和装が似合うなんて」「需要しかない」「喉仏が色気爆発」「いろいろ大渋滞」と悶絶するようなコメントが寄せられていた。

また、岩本の一つ前の投稿では、松田の和装姿を筆頭に、3点の写真を投稿。

松田は赤い着物にボルドーの羽織と、鮮やかな和装姿を披露。続く2枚目からは場面写真と思しき投稿で、カウンターに並んで座る2人の姿が。目を閉じて椅子に座る岩本と、何かを指さす松田の姿。そして3枚目は、ホテルのパジャマ姿の2ショット。

1枚目の写真は、松田も岩本と同じ横向きの写真で、一覧表示にしてみると岩本と松田が向かい合って話しているような、つながりのある投稿になっている。

松田の写真には、「元太くんの和装ステキ」「元ちゃんの横顔好き」「金髪でお着物斬新」「メロすぎる」「どれも着こなしててさすが元太くん」と、和装姿が新鮮に映ったようだ。

■写真：横を向いた岩本照、フェイスラインがあらわに

■写真：松田元太の和装やホテルのパジャマ姿などの場面写真を公開