『僕のヒーローアカデミア』の通形ミリオを演じてほしい俳優ランキング！ 2位「賀来賢人」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の通形（とおがた）ミリオを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
通形ミリオはヒーロー科3年生で、“ビッグ3”の中心的存在。どんなに苦しい状況でも笑顔を絶やさず、深刻な場面でもユーモアを忘れない明るくコミカルな性格が、クラスメイトや後輩たちからの人気を集めています。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、賀来賢人さん。人気漫画が原作の実写化作品『今日から俺は!!』シリーズでは、三橋貴志役で主演を務め、振り切った変顔やアドリブが話題を呼びました。一方、鈴木亮平さん主演の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズでは、官僚でありながら医師の音羽尚役を演じ、クールな役柄で人気を集めています。
回答者からは、「金髪が似合う、ギャグができる全てが揃っている」（20代男性／宮城県）、「明るくユーモラスな演技が得意で、ミリオの陽気さと仲間思いな性格を表現できるから」（40代男性／北海道）、「エネルギッシュで明るいキャラクターを演じることが得意で、通形ミリオのポジティブさと頼もしさにぴったり合うと思ったから」（30代男性／富山県）、「陽気でパワフルなキャラクターを自然体で演じられる明るさと存在感があるから」（50代女性／兵庫県）などの声がありました。
1位は、鈴木亮平さん。現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』では、1人2役でシリアスな演技を見せている鈴木さんですが、『HK 変態仮面』シリーズのヒーロー・色丞狂介役や『俺物語!!』の純情な高校生・剛田猛男役、『シティーハンター』の冴羽獠役などでは、肉体改造に挑んだストイックな役作りと振り切ったコミカルな演技で観客を圧倒しています。
回答者からは、「ガッチリした体型と雰囲気がマッチしてる」（20代女性／熊本県）、「挫折も乗り越える優しいヒーローにピッタリだから」（40代女性／北海道）、「圧倒的な体作りと表現力で最強クラスの3年生という説得力が誰よりも強い。明るさや強さ、精神力をリアルに表現できそうだと思うから」（30代女性／広島県）「とても誠実で、がたいも良くて少しユーモアがあるところが合うと思いました」（30代女性／奈良県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
通形ミリオはヒーロー科3年生で、“ビッグ3”の中心的存在。どんなに苦しい状況でも笑顔を絶やさず、深刻な場面でもユーモアを忘れない明るくコミカルな性格が、クラスメイトや後輩たちからの人気を集めています。
2位：賀来賢人／20票
2位は、賀来賢人さん。人気漫画が原作の実写化作品『今日から俺は!!』シリーズでは、三橋貴志役で主演を務め、振り切った変顔やアドリブが話題を呼びました。一方、鈴木亮平さん主演の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズでは、官僚でありながら医師の音羽尚役を演じ、クールな役柄で人気を集めています。
回答者からは、「金髪が似合う、ギャグができる全てが揃っている」（20代男性／宮城県）、「明るくユーモラスな演技が得意で、ミリオの陽気さと仲間思いな性格を表現できるから」（40代男性／北海道）、「エネルギッシュで明るいキャラクターを演じることが得意で、通形ミリオのポジティブさと頼もしさにぴったり合うと思ったから」（30代男性／富山県）、「陽気でパワフルなキャラクターを自然体で演じられる明るさと存在感があるから」（50代女性／兵庫県）などの声がありました。
1位：鈴木亮平／26票
1位は、鈴木亮平さん。現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』では、1人2役でシリアスな演技を見せている鈴木さんですが、『HK 変態仮面』シリーズのヒーロー・色丞狂介役や『俺物語!!』の純情な高校生・剛田猛男役、『シティーハンター』の冴羽獠役などでは、肉体改造に挑んだストイックな役作りと振り切ったコミカルな演技で観客を圧倒しています。
回答者からは、「ガッチリした体型と雰囲気がマッチしてる」（20代女性／熊本県）、「挫折も乗り越える優しいヒーローにピッタリだから」（40代女性／北海道）、「圧倒的な体作りと表現力で最強クラスの3年生という説得力が誰よりも強い。明るさや強さ、精神力をリアルに表現できそうだと思うから」（30代女性／広島県）「とても誠実で、がたいも良くて少しユーモアがあるところが合うと思いました」（30代女性／奈良県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)