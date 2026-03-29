東京農業大・勝亦陽一教授が教える、初心者が楽しみながら上達するボールハンドリング

低学年や初心者を教える際に、キャッチボールが成立せず大人がボール拾いをしてしまうというのは、少年野球の“パパコーチ”によくある悩みではないだろうか。身体動作や発育発達を科学的に研究する“育成のスペシャリスト”、東京農業大学の勝亦陽一教授は、ボールを扱う能力を楽しみながら養える「ボディーサークル」ドリルを推奨している。

ボールが飛んできた時、ボールに体を合わせてしまうと、自分の体を思い通りに動かせなくなる。勝亦教授は「ボールを自分の体で思い通りに動かせるようになると、非常にプレーの幅が広がる」と語る。一人でたくさんボールに触れ、体とボールを同時に動かして馴染んでいくことが、野球を始めた子どもたちには重要なのだ。

具体的な練習として、テニスボールなど柔らかい球を用いた「ボディーサークル」がある。これは体の周囲でボールを回すシンプルなドリルだ。お腹の周り、頭の周り、膝の周り、足を開いて足の周りなど、部位を変えながら、左右の手でグルグルとボールを受け渡していく。この動きは、野球における捕球から送球への持ち替え動作にも繋がっていく。

導入するタイミングは、ウオーミングアップやキャッチボールの前がおすすめだ。スキップやサイドステップの最中に片手でボールを持ったり回したりと、バリエーションを加えるのも良い。メニューが単調にならないよう、「今月はこの内容をやってみよう」と少しずつ取り入れることで、子どもたちも飽きずに楽しめるという。

実践時のポイントは、落とさないことと、できるだけ速く行うことの2つだ。最初は手元を見ながらで構わないので、正確に、そして速く回すことを意識する。これがゴロを捕球した後の落球を防ぐことにも繋がる。一人でも自宅でも簡単に取り組めるため、野球が上手くなるための基礎としてぜひ実践してほしい。（First-Pitch編集部）