3月上旬、都内のイタリアンで、酒宴を囲んでいたのは、坂口健太郎。まだ少し肌寒さの残るこの夜、ジャケットを着こんで会場から現れた彼だが……少し様子が変わった印象だ。

「この日は、坂口さんの主演映画『私はあなたを知らない、』の打ち上げがおこなわれていました。フランスとの共同製作で撮影されたこの作品ですが、坂口さんは家族愛を渇望する青年を演じるといいます。人を殺めるシーンもあるそうで、サスペンスフルな作品になると思われます。

最近は表に出る機会が減った坂口さんですが、この日は口ひげを生やし、髪は短髪、レザージャケットを羽織っていたことから、少し“ワイルド”に見えました。同作のポスターでは、ひげはなく、柔和な青年然としたたたずまいなので、印象がガラリと変わったように思えます」（映像関係者）

そんな坂口は2025年9月、『週刊文春』の報道により“二股交際疑惑”が浮上。女優の永野芽郁とも仲睦まじい関係だったこともあると伝えられ、それまでの好青年なイメージに陰りが生じていた。

「とはいえ不倫ではありませんから、仕事が一気になくなるということはないでしょう。さすがに地上波ドラマやCMの新規案件からは少し遠ざかってしまったかもしれませんが、映画や配信系作品であれば今後も特に問題ないはずです。

最近の坂口さんは年齢を重ねたことで渋みが増し、『彼にしか出せない色がある』と業界でも評判。今回の映画を監督した中野量太さんも、今作のキャスティングに当たり『柔らかさと強さ、屈託のない笑顔と憂い、相反するものを持ち合わせている稀有な俳優』と評価していました。一度スキャンダルに見舞われた身ですが、ここからは実力で巻き返していくでしょう」（芸能プロ関係者）

イメチェンもまた、再出発のために布石だろうか。