おいしくるメロンパンが、4月15日(水)に新曲「ツツジの枯れる頃には」を配信リリースすることを発表した。

発表が行なわれたのは、活動10周年を迎えメジャーデビュー作となった10thミニアルバム『bouquet』を携えて行なわれたツアーファイナル、LINE CUBE SHIBUYA公演にて。

新曲「ツツジの枯れる頃には」は、彼らの真骨頂とも言えるメランコリックな情景を帯びた歌詞世界を、繊細かつ豊かなバンドアンサンブルで描き出した一曲となっている。

▲「ツツジの枯れる頃には」ジャケット

また、ジャケットは「千年鳥」や「渦巻く夏のフェルマータ」などを手掛けたイラストレーターの海憂が担当。ツツジを思わせる配色のタイルの上に、歌詞にも登場する絡まったイヤホンコードが投げ出されたビジュアルが印象的で、楽曲の持つ空気感を象徴するアートワークに仕上がっている。本日より配信に先駆けた事前予約、Pre-add / Pre-saveもスタートしている。

さらに、新アーティスト写真も公開された。手掛けたのはカメラマンの横山マサト。緑に包まれた窓辺に佇む3人の姿を捉えた、爽やかさの中にほのかな憂いが滲む一枚となっている。

■＜おいしくるメロンパン Chronicle Tour 2026 〜リフレイン・ブルー〜＞

2026年7月14日 東京都 ZeppShinjuku(TOKYO)

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https://fc.oisiclemelonpan.com/