名古屋の中心でSLが轟く！

名古屋市中区栄にある名古屋市科学館において2026年3月28日、新施設「鉄道ひろば」がオープンしました。

【写真】これが貴重なB6蒸気機関車の運転台です

名古屋市科学館は、その名のとおり名古屋市が運営する公立の博物館です。世界最大級のプラネタリウムに加えて、日本が開発した最大級のロケットである「H-IIBロケット」を野外展示するなど、国内有数の規模を誇る博物館です。

その名古屋市科学館の野外展示として新しくオープンするのが、今回の「鉄道ひろば」であり、その中心に配置されたのが、ドイツ製のB6蒸気機関車です。

B6が製造されたのは1904（明治37）年。今から100年以上前の車両になります。初めは旧日本陸軍に納入されましたが、その後、民間に払い下げられ、中央線や武豊線など名古屋近郊を走行しました。そして1968（昭和43）年に現役を退くと、名古屋市科学館に寄贈され、展示されてきました。今では国内に残る数少ないB6蒸気機関車の1台であり、極めて貴重な車両になります。

前日の27日に行われた開設記念セレモニーには名古屋市の広沢一郎市長など関係者が出席。除幕式が行われたのち、早速B6蒸気機関車の動態実演が行われました。もともとは石炭を使って動いていましたが、この展示に際しては圧縮空気によって稼働するように変更されています。また、車体はローラーベアリングの上に乗っており、実際に線路を走行するわけではありません。

しかし、車輪などは当時と同じ仕組みです。それだけに今回の動態展示は、かつての蒸気機関車の勇姿を伝える、貴重な機会となっています。

担当者に動態展示に際して苦労した点を聞くと、「機関車の偏心棒（へんしんぼう）という部品を作るのが最も大変だった」と述べていました。この偏心棒は蒸気機関のピストン運動を制御する重要なパーツですが、名古屋市科学館に寄贈された際、取り外されていたそうです。

そこで、博物館は製造元であるドイツのメーカーに問い合わせましたが、第二次世界大戦時に設計図などが消失しており、一から作ることになったといいます。復元には合計4本の偏心棒が必要でしたが、どれも微妙に長さが違うため、そのサイズ調整に非常に苦労したと話してくれました。

ただ、そのような苦労の甲斐もあって、B6蒸気機関車は見事に復活を果たしました。機関や車輪だけでなく、ブレーキやオイルを分配するための装置なども稼働状態にあるので、蒸気機関車がどのように動いていたのか、ぜひ知っていただきたいと前出の担当者は語っていました。

B6蒸気機関車の動態実演は、休日は7回ほど、平日は3回実施する予定です。実演時は、約40秒間にわたって車輪が回り、車体が振動。さらに煙突からは煙が上がり、「ピィー」という汽笛も鳴らすそうです。なお、鉄道ひろばは入場無料です。