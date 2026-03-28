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YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「病院勤務って実際どうなの？介護職から看護助手へ..1日ガチで働きに行ってみた結果がこちら・・・」を公開した。現役介護士のはたつんが、病院の看護助手として1日働いた体験から、介護施設と病院の決定的な違いや、看護助手のリアルな業務内容をレポートしている。



はたつんは当初、介護施設と病院の看護助手で「大差ない」と考えていたという。しかし実際に働いてみると、その役割や目的に多くの違いがあることに気づく。着替え、洗面、食事の見守り、おむつ交換といった基本的な身の回りのサポートは共通しているものの、病院ならではの業務として、患者を検査室へ案内したり、売店での買い物を手伝ったりする業務が存在する。



一方で、バイタル測定や薬の塗布などは看護師の専門業務であり、看護助手は一切行わない。はたつんは、看護師が医療行為に集中できるよう支援することが看護助手の役割であり、「縁の下の力持ち」だと定義した。さらに、福祉施設が「生活のサポート」を目的とするのに対し、病院は「病気の治療と退院」が第一優先になると指摘。点滴を抜こうとする患者をミトンで抑制する対応を目の当たりにし、福祉の観点とのギャップに驚きつつも「治療を優先するための手段」と納得したエピソードを明かした。



動画の終盤では、看護助手に向いている人の特徴として「気配りができる人」「細かい変化に気づける人」「体力がある人」などを挙げている。資格がなくても始められるため、「これから看護師を目指す人や、医療業界を経験したい人はやってみてもいいのでは」と述べ、新たな働き方の選択肢として看護助手の魅力を伝えて締めくくった。