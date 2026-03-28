横浜流星が番組初登場！実は仲良しの丸山隆平（SUPER EIGHT）と㊙トーク！3月31日(火)夜6時25分「ありえへん∞世界」3時間半SP！

テレ東では、3月31日(火)夜6時25分から『ありえへん∞世界』3時間半スペシャル＜スタジオゲスト：ウエストランド、鈴木伸之、戸田恵子（50音順）＞を放送します。

今回、丸山隆平とドラマで共演して以来、プライベートでも親交が深く仲良しの横浜流星にオファー。そして、新コーナー【丸山隆平と横浜流星の「なぁ、ちょっと聞いて～。」の会】が実現しました！事前に番組公式Xで募集した視聴者のお悩みや相談、ふたりに言いたいことなどをテーマにトークを繰り広げます。収録中は本当に家でふたりが話しているような終始リラックスした雰囲気。どんな話が飛び出すか、ぜひご注目ください！

©テレビ東京

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≪出演者コメント≫

◾丸山隆平（SUPER EIGHT）、横浜流星

丸山：久しぶり～！

横浜：久しぶり！元気だった？

丸山：一緒にお肉食べに行った以来だよね！

横浜：お肉も去年だよね。

丸山：流星くん忙しいからね。こうやって企画立てないと会えないもんね。僕はラジオとか、対談とかに事寄せて会うっていうのをやってて。

横浜：なるほどね。

丸山：だから「番組の企画やったら会えるわ」と思って。でも（企画を）受けへんやろうなと思ってた。バラエティーは、

番宣以外であんま出ないやん。

横浜：出ないですね。

丸山：だから、テレ東側が「受けてくれそうですよ。」ってなった時、「（流星くん）無理してへんか？」って。

横浜：無理してないです（笑）。でも丸ちゃんじゃなかったら出てないですね。

丸山：（笑）。なかなか会えないしね。今日は家にいるみたいな感じで、あかんところは全部カットしてもらって、気楽に話するのもいいんじゃないかなって。

横浜：いいですね。 気楽に。

丸山：またこうして（ふたりで）面白いことができればいいな。

横浜：よろしくお願いします！

≪スタッフコメント≫

◾プロデューサー・福本俊⼆（テレビ東京 制作局）

横浜流星さんにご出演頂けると聞いて「本当に！？」とスタッフ一同驚きました。「丸ちゃん、本当に仲良かったんだ。」と（笑）。新企画なのに二つ返事でご快諾頂いたことが、丸山隆平＆横浜流星の関係性を物語っているかと思います。

収録では、本当にリビングで喋っているようなリラックス感。2人が子どもの頃の話などプライベート感満載のトークから、

未来の子育て論まで・・・自然体だからこそ話が飛びまくり、バラエティーに富んだ内容になりました！

このコーナーは、地上波放送だけでなく、TVerなど配信でも気楽に楽しんでいただけるように考えたものです。ぜひ２人のトークをきっかけに、新しく「ありえへん∞世界」に触れていただける方が増えると嬉しいです。

さらにこの企画、丸山さんのある特技を生かした別の原型がありまして・・・今後そちらも実現していきますので、楽しみにしていてください！

©テレビ東京

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≪番組内容≫

◆世界のありえへん衝撃映像大連発！

◆大の大人が答えられないと恥ずかしい新常識

・今にも出そうな、くしゃみを止める!?㊙裏ワザ

・アサリの「貝柱」をキレイに取れる㊙裏ワザ

・靴下のタグ…ハサミ不要！一瞬で外せる㊙裏ワザ

・アボカドの皮を簡単に剥き、そのまま盛り付けもできる㊙道具活用術

・トイレットペーパーの使い始め…「どこが端っこ？」イライラを解消する㊙術

◆衝撃の工場見学！

・「ゆかり」の味を守り続ける特殊部隊！謎の“爆弾分析”の仕事とは？

・「サバ缶」の驚きの㊙︎製造方法

・「うずらの卵の殻」どうやって剥いているの？衝撃の㊙︎製造工程！

◆意表を突く大調査！「人には言えない私だけの小さな秘密」

◆ありえへん衝撃グルメ

・香川県丸亀市で30年以上愛される！「ひな」vs「おや」究極の親子グルメ

◆丸山隆平と横浜流星の「なぁ、ちょっと聞いて～。」の会

≪番組概要≫

【タイトル】 ありえへん∞世界 3時間半SP

【放送日時】 2026年3月31日（火）夜６時２５分～9時５４分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srmge55d3f

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/ariehen/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）、美輪明宏、宮崎哲弥

【新コーナー】 横浜流星

【スタジオゲスト】 ウエストランド、鈴木伸之、戸田恵子（50音順）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ariehen/

【公式X】 https://x.com/ariehen_sekai @ariehen_sekai

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@ariehen_sekai @ariehen_sekai

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

