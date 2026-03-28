大阪桐蔭が選抜高校野球大会の休養日となった２８日、大東市内の同校グラウンドで練習を行った。２９日の専大松戸との準決勝を前に、キャッチボール、ノック、実戦形式の練習などを行った。

三重との２回戦は６−５、英明との準々決勝は４−３と２試合連続で接戦を制してきた。西谷浩一監督（５６）は「一つ間違えれば負けているような試合ばかり。そこで粘ったと考えることもできますし、力不足を感じながら僕はやっています」と話し、「子供たちも『もっともっとやらないといけない』という気持ちでやってくれていると思う」とうなずいた。

相手の専大松戸については「ベテランの持丸監督が作られた粘り強い、しぶといチームだなという印象。簡単に勝てない相手」と警戒。期待する選手には主将の黒川虎雅内野手（３年）を挙げ、「『全員で』っていうことをキャプテンも言ってますんで、それを束ねるキャプテンが、しっかりやってくれるかなと思ってます。（３試合で）まだノーヒットなので、頑張ってもらいたいかなと」と笑顔で語った。

エース・吉岡貫介投手（３年）は投球練習も行った。２６日、三重との２回戦では今大会初先発したが、４回１／３を２安打７四球４失点、４暴投と本領を発揮できず。この日は、「低めに集めるっていうのを意識しました。（状態は）上がってきていると思います」と手応えを示し、「次は自分が流れを持ってこられるようなピッチングをしたい」と意気込んだ。

大阪桐蔭ＯＢの西武・中村の長男、中村勇斗内野手（２年）は実戦形式で打席に立ち、左中間への一発を放つなど好調ぶりをうかがわせた。