◇米女子ゴルフツアー フォード選手権第2日（2026年3月27日 アリゾナ州 ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）

142位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、ボギーなしの69と伸ばしたが、通算2オーバーの132位で予選落ちした。

「昨日は決まらなかったパットが決まってくれた。チャンスが今日は少なかったので、伸ばし切れなかったけど、ボギーフリーで回れて良かったと思う」。初日の出遅れが響いて2試合連続の予選落ちを喫したが、渋野の表情は明るかった。

合計37パットとグリーン上で苦戦し77と崩れた初日の反省からパットを修正。ボールに近づいて構えるようにした。この日は26パットでまとめ「昨日は重心も行方不明な感じだったので。転がりは良かったから微妙ななんか2メートルぐらいは入ってくれた」と成果を強調した。

今季は3試合に出場し、予選を通過したのは50位だったブルーベイLPGAだけで苦しい戦いが続いている。次戦はJMイーグルLA選手権（4月16日開幕、カリフォルニア州）の見込み。

「この2試合悔しい結果になったけど、悪い方向に行ってるとは思ってない。今やってることをしっかり積み重ねたい。間は空いちゃうけど、しっかり調整して頑張りたい」と必死で前を向いた。