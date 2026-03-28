◇NBA レイカーズーネッツ（2026年3月27日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が27日（日本時間28日）の本拠地ネッツ戦に途中出場。右ふくらはぎの痛みから3戦ぶりに復帰すると、前半から豪快ダンクを連発して6得点をマークした。チームも61ー59と2点リードで前半を折り返した。

21日（同22日）の敵地マジック戦では、第3Q終盤に交代。そのまま最後までコートに戻ることはなく2得点1リバウンドに終わった。試合後に19日（同20日）のヒート戦で右のふくらはぎを痛めていたことを明かした。その後、ピストンズ戦、ペイサーズ戦と2戦連続欠場。この日から出場可能となった。

レイカーズは敵地6連戦を5勝1敗で終えてホームアリーナに帰還した。八村はベンチスタート。第1Q残り6分41秒からコートに立つと、残り4分2秒にスチールから速攻の豪快ダンクを叩き込んで復帰初得点をマークした。

第2Qは残り5分34秒から途中出場。残り2分2秒には右コーナーからドライブインすると、豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。残り1分2秒には右エルボー付近からジャンプショットを沈めた。

八村は前半12分15秒出場で6得点1リバウンドをマーク。シュートは5本試投で3本成功。FG成功率は60％だった。3Pシュートは1本だけ放つが失敗に終わった。