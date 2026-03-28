＜40代半ばで未経験職種＞今から異業種で正社員になるのは難しい？ほぼ何もできなくて…
働くママにとって、ライフステージがいろいろ変わるなかで「転職」することは少なくないでしょう。ママスタコミュニティには45歳のママから「今から正社員は厳しいですよね」というタイトルで、こんな悩み投稿がありました。
『歯科医院でしか働いたことがなくて、正直何もできません。歯科医院以外で何も経験がなくても正社員で働ける職種ってないですよね。歯科医院は昼休みが長い分、拘束時間が長くて。昼休みに一旦帰宅できることもあるけど、9時〜17時みたいな仕事に憧れます。本当に何もできなくて、ExcelもWordも使えません。歯科用ソフトのレセコンしか使えないです。 資格は普通免許と珠算二級と歯科衛生士しかないです』
勤務年数と経験が評価されるのでは？
『大丈夫、長く働いているならそれも評価してくれる』
『歯科医院とか立派な経歴があったら、どこでも採用されるんじゃないかな』
『歯科医院で何をしていたかによるのかも？ 例えば医療事務なら事務で採用してもらえる可能性も。それ以外なら歯科医院で正社員で雇ってもらえる病院を探せば？』
投稿者さんはおそらく、歯科医院で20年近く働いてきたのではないでしょうか。「歯科医院でしか働いたことがない」と謙遜していますが、資格があることと、これまでの職歴は立派ですよね。たとえオフィスワークが未経験でExcelやWordがまったく使えないとしても、今まで長く働いてきた実績を評価してくれる会社はあるのではないでしょうか。もし事務職にこだわっているのであれば、同じ業界の医療事務であれば可能性が広がりやすいかも。あれこれ不安に思うよりも、まずは自分の市場価値の把握や、どんな職種が選択肢にあるのかなど、転職活動前の情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
そもそも「9時〜17時の正社員」の求人は少ない？
『45歳からだと、介護系なら万年人手不足だから決まりやすいとは思う』
『そもそも正社員で9時17時にぴったり上がれるような立場っていうのがまずないわ』
『9時〜17時で正社員って点だけにこだわるなら、例えば土日祝も出勤になるとか、昇給や賞与は期待できないとか、何かしらは諦めというか、妥協は必要になると思うよ。少なくとも歯科衛生士の資格を活かした仕事よりは待遇が低くなるのは断言する』
投稿者さんが希望する「9時から17時までの勤務時間で正社員」という条件がそもそも厳しいと断言しているママもいました。そういった仕事は事務系が多いかもしれませんが、今の歯科衛生士の仕事よりもお給料が低くなる可能性も。たとえば土日祝日も出勤するといった勤務条件で探す必要があるかもしれません。また9時から17時までの勤務時間で正社員となると、人気が集まる求人でしょう。希望者が殺到すれば、採用のハードルは高くなりますよね。そのほかオフィスワークにこだわらなければ、人手不足の介護職などをオススメする声もありました。
40代未経験で事務職に採用されたケースも
『同じく45歳、未経験で経理事務の正社員になった』
『私も何の資格とかもない45歳だけど、普通に今年正社員になったよ。事務』
『PC使えるようにハロワ経由で職業訓練を受けたら、建築のCADオペとかは、引く手数多だよ』
『ハロトレで何か技能を身につけてみたら？』
投稿者さんはオフィスワーク未経験とのことですから、理想の条件の仕事が見つかったときに「即戦力として働けるかどうか」が1つのポイントかもしれません。これから自分で勉強したり、資格を取ったりすることで可能性を広がられるのではないでしょうか。具体的にはハローワークで仕事の紹介をしてもらったり、職業訓練を受けたりすることをオススメしているママもいました。
また実際に45歳で未経験ながら事務職で正社員になったママの体験談もありました。投稿者さんも諦めるのはまだ早いかもしれませんね。まずは自分が妥協できる条件を洗い出し、ExcelやWordなどオフィスワークの仕事で重宝するスキルを勉強するなどしていけば、45歳でも希望の仕事に転職する道はあるかもしれません。キャリアチェンジを目指して、今できることをやっていきたいですね。
文・AKI 編集・有村実歩