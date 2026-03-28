永作博美、浜田雅功と28年ぶりテレビ共演 過去のシーン流れる「好きや お前が好きや」 浜田「なんでこんなシーン流すんや！」
俳優の永作博美（55）が、27日放送の『オオカミ少年特別版 スポッパ』（後7：00）に出演。浜田雅功と28年ぶりのテレビ共演を果たした。
【写真】「このお2人が揃うの！胸熱！」“18年ぶり共演”永作博美＆松山ケンイチのオフ2ショット ※2枚目
番組では浜田と永作が28年ぶりのテレビ共演となったことを紹介。2人は隣に並んだ。
前回共演した1998年放送のドラマ『ひとりぼっちの君に』のVTRが流れた。35歳だった浜田はコンビニの店長役を務めていた。「俺のそばにおってくれへんか？離れんといてほしいんや 好きや お前が好きや」と永作の演じる役に告白するシーンも流れた。
これには浜田も「なんでこんなシーン流すんや！」と冗談を交えてツッコミ。永作は「ツッコミが痛くて」と当時を振り返っていた。
【写真】「このお2人が揃うの！胸熱！」“18年ぶり共演”永作博美＆松山ケンイチのオフ2ショット ※2枚目
番組では浜田と永作が28年ぶりのテレビ共演となったことを紹介。2人は隣に並んだ。
前回共演した1998年放送のドラマ『ひとりぼっちの君に』のVTRが流れた。35歳だった浜田はコンビニの店長役を務めていた。「俺のそばにおってくれへんか？離れんといてほしいんや 好きや お前が好きや」と永作の演じる役に告白するシーンも流れた。
これには浜田も「なんでこんなシーン流すんや！」と冗談を交えてツッコミ。永作は「ツッコミが痛くて」と当時を振り返っていた。