・「パクチー好き？」の結果は…

・1位 …苦手 46%

・2位 あまり好きではない 27%

・3位 まあまあ好き 15%

・4位 好き 9%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「パクチー好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「パクチー好き？」