「パクチー好き？」＜回答数37,798票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第482回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「パクチー好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「パクチー好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ナンプラー香る！パクチーたっぷりエスニックチャーハン by 池田 絵美さん
【材料】（2人分）
パクチー（香菜） 1/2束
ベーコン 2枚
ザーサイ 大さじ 2
白ネギ(刻み) 1/2本分
溶き卵 1個分
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
サラダ油 大さじ 1.5
ナンプラー 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
【作り方】
1、パクチーは茎と葉に分けて、茎を細かく刻む。ベーコンとザーサイは粗く刻む。
2、フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、溶き卵で炒り卵を作り、いったん取り出す。
3、同じフライパンにサラダ油大さじ1を加え、パクチーの茎、ベーコン、ザーサイと白ネギ、ご飯を加えて強火で炒める。
4、全体にぱらっとしたら、炒り卵を戻し入れ、ナンプラー、塩コショウで味を調え、器に盛ってパクチーの葉を散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「パクチー好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「パクチー好き？」
・「パクチー好き？」の結果は…
・1位 …苦手 46%
・2位 あまり好きではない 27%
・3位 まあまあ好き 15%
・4位 好き 9%
※小数点以下四捨五入
37,798票
・2位 あまり好きではない 27%
・3位 まあまあ好き 15%
・4位 好き 9%
※小数点以下四捨五入
37,798票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ナンプラー香る！パクチーたっぷりエスニックチャーハン by 池田 絵美さん
【材料】（2人分）
パクチー（香菜） 1/2束
ベーコン 2枚
ザーサイ 大さじ 2
白ネギ(刻み) 1/2本分
溶き卵 1個分
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
サラダ油 大さじ 1.5
ナンプラー 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
【作り方】
1、パクチーは茎と葉に分けて、茎を細かく刻む。ベーコンとザーサイは粗く刻む。
2、フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、溶き卵で炒り卵を作り、いったん取り出す。
3、同じフライパンにサラダ油大さじ1を加え、パクチーの茎、ベーコン、ザーサイと白ネギ、ご飯を加えて強火で炒める。
4、全体にぱらっとしたら、炒り卵を戻し入れ、ナンプラー、塩コショウで味を調え、器に盛ってパクチーの葉を散らす。
(E・レシピ編集部)