歴史的壁画の前に“本人”マクトミネイも登場! 日本戦に臨むスコットランドが前日練習、ロバートソンやティアニーの姿も
28日に日本代表と対戦するスコットランド代表が27日、グラスゴー市内で前日練習を行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、選手たちはランニングやボール回しで調整していた。
スコットランド代表の前日練習は、試合会場の聖地ハムデン・パークに隣接した小規模スタジアムで実施。裏手の建物には北中米W杯欧州予選最終節での歴史的なバイシクル弾で母国を28年ぶりのW杯出場に導いたMFスコット・マクトミネイ(ナポリ)の壁画が描かれている中、負傷明けで練習復帰を果たしたマクトミネイ本人も元気な姿で汗を流していた。
その他、セルティックでFW前田大然とチームメートのDFキーラン・ティアニー、リバプールでMF遠藤航とチームメートのDFアンドリュー・ロバートソン、サウサンプトンでMF南野拓実とチームメートだったFWチェ・アダムスら日本代表選手と縁のある選手も在籍。スコットランド代表にとっても欧州予選突破後初の国際親善試合とあり、注目の一戦となる。
(取材・文 竹内達也)
スコットランド代表の前日練習は、試合会場の聖地ハムデン・パークに隣接した小規模スタジアムで実施。裏手の建物には北中米W杯欧州予選最終節での歴史的なバイシクル弾で母国を28年ぶりのW杯出場に導いたMFスコット・マクトミネイ(ナポリ)の壁画が描かれている中、負傷明けで練習復帰を果たしたマクトミネイ本人も元気な姿で汗を流していた。
その他、セルティックでFW前田大然とチームメートのDFキーラン・ティアニー、リバプールでMF遠藤航とチームメートのDFアンドリュー・ロバートソン、サウサンプトンでMF南野拓実とチームメートだったFWチェ・アダムスら日本代表選手と縁のある選手も在籍。スコットランド代表にとっても欧州予選突破後初の国際親善試合とあり、注目の一戦となる。
(取材・文 竹内達也)