【名探偵コナン】Huluにて劇場版8作品を配信中！ スペシャル映像を公開
Huluにて実施中の【旋⾵の超加速（フルスロットル）】プロジェクトにおいて、本日放送の劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』含む劇場版8作品を配信中。さらに、江戸川コナン×萩原千速の金曜ロードショー版【Hulu】スペシャルPR映像も公開された。
＞＞＞配信中の8作品のビジュアルをチェック！（写真10点）
本⽇放送された劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』が、早くもHuluで配信が開始された。本作は、横溝重悟をはじめとする神奈川県警の⾯々とコナンたちが緊迫の協⼒関係を築く、横浜を舞台とした作品。
2026年公開の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』も同じく横浜が舞台となっており、劇場公開を前にそのルーツを辿る絶好の機会となった。
あわせて、シリーズ屈指の⼈気を誇る『名探偵コナン 純⿊の悪夢（ナイトメア）』、『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』の2作品も追加配信。Huluでは、『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を含む劇場版【全】過去作のコンプリート配信に向け、ラインナップを順次拡⼤中。最新作公開へ向け、ファンの皆様の熱量を最⼤化させるべく、その勢いをさらに加速させて行くという。
また、⾦曜ロードショー4週連続放送を記念し、HuluではスペシャルPR映像を展開中。
今週の⾦曜ロードショーでは【Hulu】スペシャルPR映像として、江⼾川コナンと共に劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のメインキャラクター・萩原千速（はぎわら ちはや）が登場する、Huluだけの特別なPR映像を放送した。この映像は、Hulu公式SNSおよびYouTubeチャンネルでも公開。最新作で重要な役割を担う⼆⼈のここだけの掛け合いは、ファンならずとも必⾒だ。
（C）1997-2026 ⻘⼭剛昌／名探偵コナン製作委員会
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本⽇放送された劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』が、早くもHuluで配信が開始された。本作は、横溝重悟をはじめとする神奈川県警の⾯々とコナンたちが緊迫の協⼒関係を築く、横浜を舞台とした作品。
2026年公開の最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』も同じく横浜が舞台となっており、劇場公開を前にそのルーツを辿る絶好の機会となった。
あわせて、シリーズ屈指の⼈気を誇る『名探偵コナン 純⿊の悪夢（ナイトメア）』、『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』の2作品も追加配信。Huluでは、『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』を含む劇場版【全】過去作のコンプリート配信に向け、ラインナップを順次拡⼤中。最新作公開へ向け、ファンの皆様の熱量を最⼤化させるべく、その勢いをさらに加速させて行くという。
今週の⾦曜ロードショーでは【Hulu】スペシャルPR映像として、江⼾川コナンと共に劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のメインキャラクター・萩原千速（はぎわら ちはや）が登場する、Huluだけの特別なPR映像を放送した。この映像は、Hulu公式SNSおよびYouTubeチャンネルでも公開。最新作で重要な役割を担う⼆⼈のここだけの掛け合いは、ファンならずとも必⾒だ。
（C）1997-2026 ⻘⼭剛昌／名探偵コナン製作委員会
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