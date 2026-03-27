フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」に出演。ゲストの元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授にダメ出しする場面があった。

番組内では勉強習慣についてトークを展開。神田アナは「さっき思ったんですけど、頭良い女子って男性とおつきあいしてる時に結構理詰めで詰めてしまって、男性が泣いちゃうことってありませんでした？」と質問を投げかけた。

「私は答えを欲しがるタイプ。質問して間があると、4択とか作っちゃうタイプ」という山口氏は回答に対し、「詰め詰めですよね」と苦笑い。「それで失敗するじゃないですか。でも、お子さんが生まれてもお子さんにやるんだなって思って」と山口氏の子育てに突っ込んだ。

「やるー本当それー」と山口氏が頭を抱えると、さらに「反省してないのかなって思いました」と追い打ちをかけた。

「確かに。今言われて初めて気づきました」と山口氏はがく然。「今なら男の人にこれはしないって思っていることを全部子供にやっちゃう…あぁ…しかも、答えが得られないと、2歳の子に対してイラっとするの。白紙回答ってないよね」と自身の言動を明かした。

「こりゃ大変だ」と神田アナ。「頭良い子に育ちますよ、お子さんは」とユーモアたっぷりに締めくくった。