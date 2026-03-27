日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が26日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。球界のタブーについて語った。

この日は大の中日ファンでプロ野球好きのスピードワゴン井戸田潤と共演。井戸田が「引退されたからですけど…中田さんってバイク乗り」と振ると「バイク好きです。詳しくはないですけど」と応答。井戸田は他の共演者に「現役中はバイク乗ってるっていうのを公にしたりするとよくないというか。転倒してケガとかそういうのにつながるっていうのがあって」と説明した。

バイクを乗り始めた時期ついて聞かれると、中田氏は「引退してから本格的に乗り始めたんですけど。それまでは隠れてちょろちょろっと」現役時代もこっそり乗っていたことを告白。

「ダメではないと思うんですけど、暗黙のルールというか」といい「プロ野球選手って釣り好きな人多いんですよ。でも、船で海まで出て釣りするのはタブー。そういう感じでバイクも多分そのくくりに入っちゃうらしくて」と説明した。

続けて「でも隠れて乗ってる選手も結構多いと思います」とぶっちゃけ。「僕もう引退したから関係ないと思いますけど、結構いると思います」とケロリと語り共演者を笑わせた。