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TOKYO FM/JFN 38局ネットで放送されているラジオ「FM EVA 30.0」の最終回となる3月28日放送分に、「エヴァンゲリオン」シリーズの原作・監督／総監督を務めた庵野秀明氏が出演する。放送は28日22時30分～22時55分。

毎週、さまざまな作品クリエイターや作品ファンの著名人を迎え、エヴァンゲリオンシリーズの魅力を伝えてきた番組。最終回となる28日の第26回放送では、庵野氏がシリーズ制作時のエピソード、30周年の想いを語る。

庵野氏は作品について語る際、「強度」という言葉をしばしば使用する。彼が考える「“強度”ある作品」とはどんなのものなのか。

『シン』シリーズへの想いや、本人がセレクトした楽曲のほか、「鶴巻和哉や山下いくとをはじめ、これまでに番組に出演したエヴァンゲリオン制作スタッフが語る“庵野秀明”像にも注目」とのこと。そのほか出演は浜崎美保(ナレーター)。

なお同番組はAmazon Musicでポッドキャストとしても配信中。放送では時間の都合上、届けられなかった部分も含む特別編集版をAmazon Musicで独占配信している。