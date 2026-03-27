いよいよ球春到来。プロ野球開幕に沸く2026年3月27日（金）に、西武鉄道山口線（レオライナー）に待望の新型車両「L00系（れおけい）」がデビューしました。1985年の新交通システム転換以来、長らく愛されてきた8500系の後継として、埼玉西武ライオンズをイメージした鮮やかな「ライオンズブルー」の第1編成が走り出します。輸送力や安全設備が大幅に進化した「レオライナー」の新時代、その注目の車内や本日限定の記念グッズ、さらに来年度導入予定の第2編成のデザインなどを伝えします。

レオライナーの歴史

山口線は1950年8月1日に「おとぎ電車」として開業し、1952年7月15日に地方鉄道へ変更されて山口線となりました。狭山湖駅は1978年11月30日に現在地へ移設され、現在の西武球場前駅となっています。

その後、山口線は1984年5月14日に営業を休止。85年4月25日に新交通システムとして再開業しました。8500系は通勤・通学に加え、野球観戦や遊園地などのレジャー輸送も支えてきたといいます。

西武山口線 レオライナー8500系 （写真：PIXTA）

車体は1両8メートルの小型車体による4両編成で、ゴムタイヤで静かに走行。車両性能面では、VVVFインバータ制御装置により誘導電動機を駆動する省エネ車両でもあります。

西武鉄道、西武球場前駅（写真：PIXTA）

ライオンズブルーをイメージした第1編成の車両

山口線では、25〜27年度にかけて全3編成を新型車両「L00系（れおけい）」に更新する予定です。

レオライナー第一編成 （写真：西武鉄道）

第1編成はライオンズブルーをイメージしたデザインで、ベルーナドームでのプロ野球やコンサート開催時の輸送力強化を意識し、客室の座席を従来のクロスシートからロングシートに変更しました。

レオライナー第2編成イメージ （画像：西武鉄道）

第2編成は、西武園ゆうえんちの夜空や花火、イルミネーションをイメージしたデザインになる予定です。西武球場前駅では、3月27日の運行開始に合わせて、L00系デビュー記念グッズの販売も予定されています。

「Ｌ００系」グッズ発売について

西武球場前駅などでは、3月27日の運行開始に合わせて、L00系デビュー記念グッズのが販売になります。

新型レオライナー「Ｌ００系」デビュー記念グッズ 例１

新型レオライナー「Ｌ００系」デビュー記念グッズ 例２

3月27日のイベント後は、駅ナカ・コンビニ「トモニー」や西武鉄道オンラインショップ等での販売を予定しているそうです。（イベント会場では他と販売価格が異なる場合があるそうです。）

販売日につきましては決まり次第、西武鉄道Webサイト内「西武鉄道グッズ」ページやX「西武鉄道グッズ情報【公式】」でのお知らせになります。

常勝レオ軍団復活なるか・・

ライオンズの本拠地、ベルーナドームは、屋根がありながら壁のない半屋外型の構造で、夏場の暑さ対策が課題となります。球団はドーム前広場に大型パラソル7基とミストポール8本を設置。猛暑対策として、内野エリア最前列通路にロングファン計32基、バックネット裏エリア最前列通路にサーキュレーター計10基を導入し、換気促進を図るとしています。

ベルーナドーム（写真：PIXTA）

ライオンズのホーム開幕戦は、3月31日にベルーナドームで行われるオリックス戦です。黄金時代のエースだった西口監督は監督就任2年目を迎えます。2025年は一時Aクラス浮上もありましたが、最終的に63勝77敗3分けで5位に終わりました。パ・リーグ優勝23回、日本一13回を誇る強豪レオ軍団の復活が期待されます。

1985年の登場から約40年。山口線の顔は、最新の安全性と快適性を備えた「L00系」へと受け継がれました。強豪復活を狙う西口文也監督率いるライオンズの熱戦と共に、新しくなったレオライナーでの「空中散歩」をぜひ現地で体感してください。

（画像：西武鉄道、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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