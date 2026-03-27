“日本一のイケメン大学生”決定 青山学院大学・隈部飛鵬さんがグランプリ【ミスターオブミスター2026】
【モデルプレス＝2026/03/27】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催。青山学院大学・総合文化政策学部 総合文化政策学科2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリに輝いた。
【写真】今年も美男子揃い“日本一のイケメン大学生”ファイナリストたち
グランプリに輝いた隈部さんは「『MOM』を応援してくださっている皆さんはご存知だと思うんですけど、僕は決勝前半から配信を始めて、大学病院に通って、全身麻酔の手術を提案されるぐらい結構重大な体調不良だった」とコンテスト期間を回顧。「ここまで導いてくれたファンの方にとても感謝しています。 僕は将来、絶対に活躍して、SNSだったり映画だったり、そういう作品を通してみんなに笑顔を続けられるような俳優なりたいと考えてるので、それまでどうか応援よろしくお願いします！」と今後の活動に向けて意気込んだ。
なお、準グランプリは長崎大学 教育学部特別支援教育コース4年の上平恵太（かみひら・けいた）さん、立教大学 経済学部経済学科2年の中村匠吾（なかむら・しょうご）さん、モデルプレス賞には日本大学 法学部4年の水澤諒哉（みずさわ・りょうや）さんが選ばれた。
大学・学部・学年：青山学院大学 総合文化政策学部総合文化政策学科 2年
出身地：熊本県
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
将来の夢：俳優
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎えるミスターコンテストである。昨年度グランプリは太田侑吾（慶應義塾大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」も同時開催。MCは井上裕介（NON STYLE）と谷尻萌アナウンサーが務め、ゲストとして過去受賞者でもある⼭賀琴⼦が出演した。（modelpress編集部）
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◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」グランプリは隈部飛鵬さん
グランプリに輝いた隈部さんは「『MOM』を応援してくださっている皆さんはご存知だと思うんですけど、僕は決勝前半から配信を始めて、大学病院に通って、全身麻酔の手術を提案されるぐらい結構重大な体調不良だった」とコンテスト期間を回顧。「ここまで導いてくれたファンの方にとても感謝しています。 僕は将来、絶対に活躍して、SNSだったり映画だったり、そういう作品を通してみんなに笑顔を続けられるような俳優なりたいと考えてるので、それまでどうか応援よろしくお願いします！」と今後の活動に向けて意気込んだ。
◆隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんプロフィール
大学・学部・学年：青山学院大学 総合文化政策学部総合文化政策学科 2年
出身地：熊本県
趣味：映画鑑賞
特技：水泳
将来の夢：俳優
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎えるミスターコンテストである。昨年度グランプリは太田侑吾（慶應義塾大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」も同時開催。MCは井上裕介（NON STYLE）と谷尻萌アナウンサーが務め、ゲストとして過去受賞者でもある⼭賀琴⼦が出演した。（modelpress編集部）
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