テレ東では株式会社闇（本社：東京都港区、代表取締役：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社毎日放送、テレビ大阪株式会社、株式会社キョードー関西とともに、『恐怖心展』を大阪にて開催いたします。

この「恐怖心展」は、東京・名古屋・大阪・札幌で約18万人が来場した展覧会「行方不明展」を手がけた、気鋭のホラー作家・梨と、株式会社闇、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生によるもので、大阪での展示が本日3/27(金)より開幕いたしました。

大阪会場では、東京会場で好評を博した展示内容に加え、大阪会場限定となる新作展示も公開されている他『恐怖心展大阪』限定のアクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズも展開されております。

開幕に先がけ3/25(水)26(木)の2日間にわたって開催された関係者・メディア向けの先行体験会には多くの来場者が詰めかけ、大好評の声があがっています。

恐怖心展は「恐怖心」に関する展覧会です。

恐怖心は喜怒哀楽のいずれの感情にも属しません。

※展示物の一部はフィクションです

＜スタッフコメント＞

■頓花聖太郎（株式会社闇）コメント

恐怖心は、本能でありながら、文化によって受け取り方が大きく変わるものです。

大阪は人と人の距離が近い街です。その近さが、新たな恐怖心の回路を開くかもしれない。

土地が変われば恐怖そのものが変わる。その差異が、恐怖心の正体に近づくヒントになると考えています。

■大森時生（株式会社テレビ東京）コメント

恐怖心というのは、不思議な感情です。

何か恐ろしいものを見たときだけでなく、むしろ何も見えていないときにこそ、こちらの内側で大きくふくらんでいくことがある。

「恐怖心展」は、そんな輪郭の定まらない感情を集め、覗き込み、触れようとする試みです。

恐怖心展とは

「恐怖心」

あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。

単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、

一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。

これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。

恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、

様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。

そこで展示される様々なものを通して、

あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。

■開催概要

・タイトル：『恐怖心展 大阪』

・日程：2026年3月27日(金)～2026年5月10日(日)

・営業時間：11:00～19:30 (最終入場は閉館30分前まで) ※イベントの体験所要時間は約90分

・会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ（大阪府大阪市北区大深町3-1 地下1階）

・主催：株式会社闇／株式会社テレビ東京／株式会社ローソンエンタテインメント／

株式会社毎日放送／テレビ大阪株式会社／株式会社キョードー関西

・企画：梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)

・会場協力：ナレッジキャピタル

■入場料

2,300円(税込) ※小学生以上は有料

■チケットについて

各種プレイガイドにて好評販売中

※券種は平日券と日時指定券がございますのでご注意ください。

▶ローソンチケット：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=755990

▶イープラス：https://eplus.jp/kyoufushin/

▶ぴあ：https://w.pia.jp/t/kyoufushin/

▶セブンチケット：https://7ticket.jp/s/114210

▶︎楽天トラベル：

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62267?scid=we_txp_kyoufushin-officialsite

▶︎アソビュー！：https://evt.asoview.com/kyoufushin

■券種

平日券：期間中の平日に入場可能

※GW期間の4月30日(木)、5月1日(金)、5月6日(水・振替休日)は「日時指定券」扱いとなります。

日時指定券（土日祝・特定日）：下記日程における時間指定チケット(90分単位)

※対象：期間中の土日祝日、および以下の特定日

▼対象日程：

3月：28(土)、29(日)

4月：4(土)、5(日)、11(土)、12(日)、18(土)、19(日)、25(土)、26(日)、29(水・祝)、30(木)

5月：1(金)、2(土)、3(日)、4(月・祝)、5(火・祝)、6(水・振替休日)、9(土)、10(日)

▼時間枠（90分単位）：※上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。

①11:00~12:30 ②12:00~13:30 ③13:00~14:30 ④14:00~15:30 ⑤15:00~16:30

⑥16:00~17:30 ⑦17:00~18:30 ⑧18:00~19:30

展覧会の詳細などは以下のサイトをご確認ください。

▶『恐怖心展』公式サイト：https://kyoufushin.com

▶Xアカウント：https://x.com/kyoufushinten

▶Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kyoufushinten

▶TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@kyoufushinten