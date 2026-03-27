俳優・鈴木亮平（42）の喜びの報告に、祝福の声が数多く寄せられている。

【映像】鈴木亮平、妻役を演じた戸田恵梨香との“夫婦ショット”や激変した姿

SNSで様々なオフショットを公開している鈴木。TBS系ドラマ『リブート』で妻役を演じた戸田恵梨香（37）との“夫婦ショット”や『天皇の料理番』で役作りのため減量した姿、さらにはNHK大河ドラマ『西郷どん』では増量した姿など、激変ショットを披露している。

鈴木亮平、喜びの報告に、祝福の声

26日はXを更新し、「『シティーハンター2』始動します。皆様のおかげで、本日ようやく解禁となりました。撮影はまだ始まったばかり。最高のスタッフ・キャストで力を合わせ、おふざけと格好良さの詰まった新たなシティーハンターの物語をお届けします」と、2024年に日本で初実写化を果たしたNetflix映画『シティーハンター』の続編が2027年に配信されることを報告。この日は鈴木演じる主人公・冴羽獠の誕生日であった。

この投稿に、「本当に本当におめでとうございます」「とてもうれしいお知らせ、ありがとうございます」「最高のシティーハンターが帰ってくる」など、祝福の声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）