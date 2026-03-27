3月27日、『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）のエンディングで、総合司会の斎藤ちはるアナが「大切な仲間が…」切り出したのは、フリーアナウンサー、森千晴（26歳）の番組卒業だった。

【写真】“路上泥酔ハグ”地面で抱き合い、絡み合う森千晴アナと佐々木一真アナ。他、生足が見えるミニスカート姿でゴルフをする森千晴アナなども

終了まで1分を切るタイミングで、通常、出演者の卒業のためにスタッフが愛情を込めて制作する"名場面集"的なVTRもなく、後ろのモニターに過去の出演画像がコラージュされただけ。それでも森は、大学在学中の2021年から出演していたことや、コロナ禍にはマスク着用で取材に行っていたことなどを話し、「朝という特別な時間帯を画面越しではありますが、皆さんと過ごすことができて幸せでした」「番組スタッフ、そして共演者にも恵まれて、楽しい日々を過ごすことができましたね。なんか色んなことしたなと思って…なんか懐かしいです」ともコメントしていた。

これにはX民が即座に反応。「例の件で消えるかと思ったけど頑張ったな」「局アナ使った方がコスパいいし、結局腫れ物感拭えずに早朝コーナーしかやらせてもらえなかったもんな〜」などと、事務所の先輩の新井恵理那のようにコーナー担当から番組MCにステップアップしていったような展開をすでにあきらめていた人が多かったようだ。

そして"例の件""腫れ物"とは、2023年10月、NEWSポストセブンが報じた、佐々木一真アナとの"路上泥酔ハグ"騒動だ。

お相手男性アナは報道局政治部へ異動

お互い独身ではあるものの、報道番組に携わるアナウンサーとしては「あるまじき行為」「不適切な行為」と局も森の所属事務所も判断。結果、森は謹慎し、佐々木アナも2024年7月より報道局政治部へ異動している。

「その後、森さんは番組復帰を果たすのですが、かつて担当していた"2分間のお天気コーナー"や"林先生のことば検定"からお声がかかることはなくなり、出番は番組の前半のみ。女性出演者の中で年長であり、少々厳しそうな山本雪乃アナとポーズを作りながら進行する『スポーツ&エンタ』のコーナーもどこかぎこちなかったですね。唯一、森さんが最高の笑顔を浮かべていたのはベテランの角澤照治アナと並んだスポーツコーナーのときだけだったように思います」（情報番組プロデューサー）

「実は森さんは、『セント・フォース』の若手ではもっとも将来性を見込まれていたんです。これまでにも『お嬢さんっぽくてかわいい』女性キャスターを複数育ててきた同社幹部も『イチオシです』と売り込んでいましたから」（バラエティ番組ディレクター）

森のデビューは、『炎の体育会TV』（TBS系）で、前出の新井がキャプテンを務める「セント・フォース弓道部」。慶応大学在籍中に、東京都学生弓道連盟主催の「平成31年度女子部新人戦」で優勝した実力の持ち主だったからだ。

その実績を活かして、昨年12月放送の『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）の弓道場のシーンにも出演していたのだが、ほんの一瞬しか映らず、アップもナシ。本人もInstagramで「告知し忘れていました」と綴ったほどで、話題にもならなかった。

あとは2021年12月からBS朝日で放送されている『ネコいぬワイドショー』や、2025年1月からBS11の『競馬中継』（土曜日）、『うまナビ！イレブン』などのレギュラーはあるものの、「オジサン受けな仕事が多めな印象」とXでファンからは心配する声もあがっている。

「テレビ朝日の早朝番組と『セント・フォース』の付き合いは長くて、『やじうまプラス』の時代には、お天気コーナーを含め、同事務所所属の女性キャスターが複数出演していた時代もありました。渡辺蘭さんや山岸舞彩さんが出演していた頃ですね。今回、新たに加入が決まったのは入江あんなアナ。"ミス東大2025"ファイナリストで現役東大院生の逸材です。彼女も『セント・フォース』所属です」（同）

他に新メンバーとして、テレ朝の田原萌々アナも加入。騒動から1年半、局としても事務所としても心機一転ということか。