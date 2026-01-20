数年に1度の最強・最長大寒波が日本列島に襲来して、空の便は欠航、道路は閉鎖、除雪が間に合わず孤立する集落や一人住まいの老人が相次いでいる。この寒波いつまで続くのか。どんな備えをすればいいのか。人気気象予報士で「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）のお天気キャスター依田司さんが、2026年1月20日の放送で解説した。寒さのピークは超えてからも数日は続く恐れ1月21日水曜と22日木曜が「寒さのピーク」で、24日土曜