ドル円は１６０円の節目を見据えつつ小動き、介入を警戒＝東京為替概況



２７日の東京外国為替市場でドル円は１５９．４６円付近まで水準を切り下げる場面はあったが、１５９円半ばで動意は鈍かった。原油高を背景に日本の貿易赤字や財政赤字の拡大が続く見通しであることが円相場を圧迫し、ドル円を押し上げている反面、日本政府の円買い・ドル売り介入が警戒されていることが上値を抑えた。



また、ホルムズ海峡の封鎖解除を目指し、早ければ今週末にも米国がイランでの地上戦を開始する可能性があることも値動きを抑制する要因となった。ディエゴ・ガルシア島に寄港した後、米軍の強襲揚陸艦トリポリは中東に向かっており、今週末にも配備が完了する見通し。



ユーロ円は１８３．８７円付近、ポンド円は２１２．６０円付近、豪ドル円は１０９．６３円付近まで一時弱含み。ただ、その後はユーロ円が１８４．２８円付近、ポンド円は２１３．０３円付近、豪ドル円は１１０．３３円付近まで切り返した。午後にかけて欧州通貨やオセアニア通貨は対ドルでしっかりと推移したことがクロス円を支えた。



MINKABU PRESS

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