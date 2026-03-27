美人インフルエンサー、妹を顔出し公開「お姉ちゃんに似てきてる」「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】クリエイターのおさきが3月26日、自身のInstagramを更新。妹とのイベントショットを公開した。
【写真】YouTube登録者数100万超えの美女「お姉ちゃんに似てきてる」妹とのお出かけショット
おさきは「ちっちゃい時から見まくってたしまじろうとコラショに会えた！嬉しい うーちゃんめっちゃ緊張してた笑笑」とコメント。しまじろう、コラショの着ぐるみと、緊張気味の表情ながらもピースなどのポーズをとり笑顔を向けている妹の“うーちゃん”との4ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「うーちゃんどんどんお姉ちゃんに似てきてる」「ポーズがキュート」「懐かしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】YouTube登録者数100万超えの美女「お姉ちゃんに似てきてる」妹とのお出かけショット
◆おさき、妹とのショット公開
おさきは「ちっちゃい時から見まくってたしまじろうとコラショに会えた！嬉しい うーちゃんめっちゃ緊張してた笑笑」とコメント。しまじろう、コラショの着ぐるみと、緊張気味の表情ながらもピースなどのポーズをとり笑顔を向けている妹の“うーちゃん”との4ショットを公開した。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「うーちゃんどんどんお姉ちゃんに似てきてる」「ポーズがキュート」「懐かしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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