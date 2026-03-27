波紋！　日本GP会見での激怒騒動に「品がない」の声　フェルスタッペンに退席を命じられた英記者が胸中激白「彼は私との力関係を楽しんでいた」

リチャーズ記者とにらみ合いながら、怒りを露わにしたフェルスタッペン(C)Getty Imags

なぜフェルスタッペンは「出て行け」と怒鳴ったのか

「ちょっと待って。彼が立ち去るまで僕は何も言わない」

「出て行け」

F1の絶対王者は、怒気をはらんだ言葉が響いた。3月26日に行われた日本GPの公式会見に出席したマックス・フェルスタッペンが、居合わせた英国人記者に激怒し、退出させる騒動が勃発。そのやり取りが波紋を呼んでいる。

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異例の事態だった。会見に姿を見せたフェルスタッペンは、昨シーズン最終戦アブダビGP後の会見で、同年6月のスペインGPにおけるジョージ・ラッセル（メルセデス）との一件を説いた、英紙『The Guardian』の記者に対して「出て行け」と強く言い放つ。

これに記者が「本気で言っているの？」と聞き返すと、「ああ、そうだ」と強調。さらに「アブダビで僕が君に尋ねた質問のせいなのか」「なぜそんなに腹を立てているのか」とふたたび確認すると、フェルスタッペンは「いいから。出て行ってくれ！」と一喝。進行の都合上から当該記者が退席すると、レッドブルのエースは、何事もなかったかのように会見を始めた。

4連覇王者の激怒騒動は、国際的な波紋を呼んだ。そうした中で怒りの矛先を向けられた『The Guardian』のジャイルズ・リチャーズ記者は、同紙に掲載したコラム内で「彼ほどの男が会見から私を追い出したことには、深く失望した」とフェルスタッペンへの不満を書き出し、「わずか30秒ほどのやり取りの中で、彼は私に“出て行け”とまで言った。私はこれまで記者会見から退席を求められたことは一度もない。F1ジャーナリストにとって、これは極めて稀な出来事だ」と問題視した。

さらに「10年以上このスポーツを取材してきた中で、私はフェルスタッペンにも10回ほどインタビューしたが、いずれも友好的で和やかな雰囲気だった」と、互いの関係性を説いたリチャーズ記者は、「昨年のある出来事が、どうやら彼の神経を逆撫でしたようだ」とし、ラッセル（メルセデス）との一件を振り返った。