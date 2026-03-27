単身赴任中、とんでもないことをしている旦那さんもいるようで？ 今回は、海外赴任中にある男性が起こした衝撃のエピソードをご紹介します。

見知らぬ海外の女性が…

「海外で単身赴任していた夫。任期が終わり、帰国してしばらくたった頃、見知らぬ外国人の女性が突然家に訪ねてきたんです。その女性は、片言の日本語で夫がいるか聞いてきました。私も片言の英語で『〇〇（夫の名前）は私の夫です』と返したら、その女性は唖然としていました。

かなり取り乱した様子で何か言っていたけれど聞き取れず、翻訳アプリを使ってもらったところ『私は〇〇（夫の名前）と結婚の約束をしていた』『連絡がとれないからここまで会いに来た』『妊娠している』と言われて私も唖然としてしまって。

その女性は、夫が赴任していた職場の同僚たちに聞いて回り、家の住所を突き止めたそうです。妊娠中なのに、遠い国からそんな苦労をしてわざわざ来て……夫は、独身だと偽ってこの女性を騙していたのでしょう。海外赴任中、そんなことをしていたのかと怒りがわきました。

帰宅した夫は、私たちの顔を見て真っ青になっていました。同時に私たちから怒鳴られ責められ、夫は情けない顔で泣いていました。泣きたいのはこっちなんだけど？

今は弁護士さんに離婚を相談中です。夫はあの女性の子どもの養育費を払わなきゃいけなくなるし、話し合うことは山のようにあるけれど……。あの日、心細そうな顔でうちを訪ねてきた女性のことを、この先私は一生忘れられないんだろうなと思います……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 単身赴任中に不倫をする旦那さんはいますが、まさか海外で独身偽装して現地の女性と子どもまでつくるとは……最低すぎて言葉がありません。せめて、生まれてくる子どもに対してはしっかり責任をとっていただきたいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。