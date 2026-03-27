みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

人間関係が広がっていったり、愛情面でインパクトの強い出来事があったりと、想像もしなかったようなミラクルがたくさん待ち受けている2026年。

時代の節目だからか、それとも自分が成長したからなのか、はたまた運命の荒波に翻弄されているのかと迷いもあるかもしれませんが、 自由で広がりのある方向 に向かっていくことは間違いがありません。

変化を前にして立ち止まることなく、 変化を楽しむつもりで過ごす といいでしょう。

そうしたあなたを支えるものは、 情報力 。

これは単にニュースをマメにチェックしているとか、会社の裏事情に精通しているといったことだけではありません。

仕事はもちろん、その周辺にあるものにもしっかり目配りをして、情報をインプットしましょう。

勉強不足を自覚しているテーマがあれば、 今からでも学んでみる といいでしょう。

特に学生時代に勉強したことの学び直しには大きな意味がありそう。今、仕事で頑張っているテーマにも役立つはずです。

苦手意識を持っているテーマほどしっかりと向き合ってみると、ゆくゆくはスペシャリストとして学んだことを活かしていけるようになるかもしれません。

努力は、あなたをきっと裏切らないはず 。

【キャリア・仕事運】

多忙のなかにチャンスの種がある

6月までは地味に忙しく、常に何かに追い立てられているような気忙しい日々が続きそう。

といっても、ここでの頑張りはただの徒労で終わるわけではなく、 あなたの頑張りを見てくれている人がかならずいます 。

無理のない範囲でベストを尽くしてみると、まわりの人からの信頼を勝ち取ることができるでしょう。

それを実感するのが7月以降。

あなたの評判は皆の知るところとなり、新たなオファーも信頼をベースにして進んでいきます。

自分が預かり知らぬところで誰かが褒めてくれていた、などといったミラクルもあるかもしれません。

オーバーワークに陥らないよう注意は必要ですが、 持ち前のポテンシャルをしっかり発揮して いきたいところです。

【対人関係・人間関係運】

人に恵まれ、関わり方を変えていく

人間関係は何もかもがアグレッシブに変わっていきそう。

特に7月以降、人間関係は大きく広がっていく一方で、あちこちから連絡が来ることが少々煩わしく感じられることもあるでしょう。

決して人嫌いになるということではなく、会話や関係づくりを「適当には済ませられない」真面目さから来る違和感が煩わしさの主体です。

アクセルとブレーキを同時に踏むような矛盾をどうにかやり過ごすことができるのは、ひとえに人に恵まれているから。

あなたを尊重し、あなたらしさを肯定してくれる人が、この時期はたくさんいます。

理想と現実のなかで葛藤しながら、かけがえのない関係を作っていけるはず です。

【健康運】

6月上旬までは日々のルーティンを整えることが大事です。

規則正しい食事と十分な睡眠、適度な運動と、いわゆる 「健康にいい」と言われることを積極的に実践 していくと、仕事を中心としたさまざまなストレスに負けない強さがそなわるでしょう。

ピラティス、ヨガなど体を整えるエクササイズもこの時期に向いています。

もともと出不精の人はそうした傾向がより強まってきますが、適度に出歩くことで気分転換や運動の効果が期待できるでしょう。

【金運】

みずがめ座の人は2023年頃から、節約意識が高まる星回りが続いていました。

欲しいものも「無駄遣いではないか」などと買い控えることもあったでしょうか。ただ、そうした時期はすでに抜けており、今のあなたには正しい堅実さがすっかり定着していることでしょう。

ものを見極める目もしっかり備わっているはずですから、欲しいと感じたものは前向きに購入を検討してみるといいだろうと思います。

6月までは健康に関すること、7月以降は人付き合いに関することへの出費が有意義なものとなります。

【恋愛運】

4月以降、恋愛観が丸ごと塗り替えられるような時期に突入。

出会いも別れも突発的で、「そんなことってある！？」という驚きを伴うことも少なくなさそうです。その瞬間はとても前向きには受け止められないことも多いかもしれませんが、共通するのは「あなたらしさを縛り付けるような恋から離れる」という点。

7月以降はパートナーシップに強い追い風が吹くはずですが、おそらく「出会う人のレベルが変わる」といった清々しい出来事も伴っていくはずです。

【4月の運勢】

どんどん外に出て、 自分のフィールドを大きく広げていきたい時期 です。

学びや経験を増やすほどに物事の解像度が増して楽しくなってくるでしょう。語学でも資格取得でも、かつて三日坊主に終わってしまった人ほど、「満を持してのリスタート」としてみるのはいい選択となるはずです。

恋は守りに入りがちですが、友達との交流や趣味を通していろいろな人と接点を持ってみると、ときめきを感じられる出会いもあるかもしれません。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 イエロー 。

開運につながるアクションは、 新しいノートを使う こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。