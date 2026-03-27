『パンチドランク・ウーマン』“刑務官チーム”クランクアップ 柏木悠「いじっていただけてうれしかった」【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25※最終話は後11：00〜）の最終話が、29日に放送される。それに先立って、小関裕太、柏木悠（超特急）、新納慎也、中島ひろ子、高岸宏行（ティモンディ）、星乃夢奈、ベンガル、宇梶剛士が、クランクアップを迎えた。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
主任刑務官の海老原秀彦を演じた小関は「今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした」と振り返り、「本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです」と笑顔を見せた。
元所長代理・小柳太介役の宇梶は「何から何までお世話になりました」とスタッフや共演者たちに感謝。「現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）」と明かした。
最終回では、予測不能な脱獄サスペンスと禁断のラブストーリーがクライマックスを迎え、吹き荒れる嵐の真っただ中に立たされ、それぞれの思惑を胸に職務と向き合ってきた刑務官たちの物語も結末を迎える。
【コメント全文】
■小関裕太（海老原秀彦役）
今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした。本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです。
■超特急・柏木悠（知念智明役）
すごく楽しい日々で、ベンチコートに穴を開けてしまったこともありましたが、楽しい現場でした。最後まで本当に楽しくみなさんにいじっていただけてうれしかったです。
■新納慎也（関川信也役）
所長にまでしていただきうれしいです！海外ドラマオタクなのですが、日本のドラマ界に新しい風を吹かせたような、海外ドラマ風味のあるこのドラマを1人の視聴者としても毎週楽しませていただきました。シーズン2も楽しみにしています。
■中島ひろ子（仲間加世子役）
いつもおしゃべりばかりしてすみません。それくらい現場が和気あいあいとしていて、来るのがいつも楽しかったです。それがなくなると思うと、すごくさびしいです。またお会いできるようにがんばりますので、そのときはまたおしゃべりに付き合ってください（笑）。
■ティモンディ・高岸宏行（熊沢一太郎役）
遠征が続く大変な現場でしたが、いろんなスタッフの方が話し相手になってくださって、本当に楽しくて、大好きな現場でした。
■星乃夢奈（高田彩月役）
4ヶ月間ありがとうございました。作品の内容とは裏腹に現場が本当に明るくて、撮影に向かうのが毎回本当に楽しみでした。またみなさんとお仕事ができるようにがんばります。
■ベンガル（長田竜司役）
僕はけっこう人見知りなので、なかなかみんなと仲良くできず。酒を飲みながら撮影すれば一発で仲良くなれたのですが（笑）。本当に楽しい現場で、すごく楽しかったです。撮影はまだしばらく続くと思いますが、最後にみんなで乾杯でもできたらいいね。
■宇梶剛士（小柳太介役）
何から何までお世話になりました。現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）。
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
主任刑務官の海老原秀彦を演じた小関は「今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした」と振り返り、「本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです」と笑顔を見せた。
元所長代理・小柳太介役の宇梶は「何から何までお世話になりました」とスタッフや共演者たちに感謝。「現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）」と明かした。
最終回では、予測不能な脱獄サスペンスと禁断のラブストーリーがクライマックスを迎え、吹き荒れる嵐の真っただ中に立たされ、それぞれの思惑を胸に職務と向き合ってきた刑務官たちの物語も結末を迎える。
【コメント全文】
■小関裕太（海老原秀彦役）
今まで殴るシーンなどはあまりやったことがなかったです。裏切りもあり、いろいろな意味で参加しがいのある作品でした。本当に和気あいあいとしていて、笑いが飛び交う現場だったので本当に楽しかったです。
■超特急・柏木悠（知念智明役）
すごく楽しい日々で、ベンチコートに穴を開けてしまったこともありましたが、楽しい現場でした。最後まで本当に楽しくみなさんにいじっていただけてうれしかったです。
■新納慎也（関川信也役）
所長にまでしていただきうれしいです！海外ドラマオタクなのですが、日本のドラマ界に新しい風を吹かせたような、海外ドラマ風味のあるこのドラマを1人の視聴者としても毎週楽しませていただきました。シーズン2も楽しみにしています。
■中島ひろ子（仲間加世子役）
いつもおしゃべりばかりしてすみません。それくらい現場が和気あいあいとしていて、来るのがいつも楽しかったです。それがなくなると思うと、すごくさびしいです。またお会いできるようにがんばりますので、そのときはまたおしゃべりに付き合ってください（笑）。
■ティモンディ・高岸宏行（熊沢一太郎役）
遠征が続く大変な現場でしたが、いろんなスタッフの方が話し相手になってくださって、本当に楽しくて、大好きな現場でした。
■星乃夢奈（高田彩月役）
4ヶ月間ありがとうございました。作品の内容とは裏腹に現場が本当に明るくて、撮影に向かうのが毎回本当に楽しみでした。またみなさんとお仕事ができるようにがんばります。
■ベンガル（長田竜司役）
僕はけっこう人見知りなので、なかなかみんなと仲良くできず。酒を飲みながら撮影すれば一発で仲良くなれたのですが（笑）。本当に楽しい現場で、すごく楽しかったです。撮影はまだしばらく続くと思いますが、最後にみんなで乾杯でもできたらいいね。
■宇梶剛士（小柳太介役）
何から何までお世話になりました。現場の人がみんな朗らかで、本当はみなさんと一緒にいたかったのですが、役柄として敵対する立場だったので、あえて一緒にいないようにしていました（笑）。