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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ホワイトハウス公式アカウントの、「暗号」のような「謎」のポストは、一体何を意図しているのか？」を公開した。緊迫する中東情勢のなか、ホワイトハウスの公式アカウントが突如として連続投稿した不可解な動画について、高度な情報戦の観点から独自の考察を展開している。



動画の冒頭で茂木氏は、ホワイトハウスがXへ投稿した3つの「ミステリアスなポスト」を紹介した。1つ目は、足元を映した映像に「もうすぐ発射するんでしょ？」という女性の音声が入ったもの。2つ目は、真っ黒な画面に通知音が鳴り、一瞬だけアメリカの国旗らしきものが映る動画。そして3つ目は、モザイクがかった画像で、AIで解析すると若いアジア人が浮かび上がるというものだ。なお、1つ目の動画は投稿後すぐに削除されたという。



これらの投稿の意図について、ネット上では様々な憶測が飛び交っている。茂木氏は世界中のエージェントに向けた「暗号」である可能性には懐疑的な姿勢を見せつつ、スタッフが失敗して投稿したという見方についても「非常に巧妙に編集されている」と指摘し、単なる過失ではないと推測した。さらに、陰謀論界隈で囁かれるイランの石油施設を占領するサインといった極端な解釈にも触れ、情報が錯綜する現状を描写している。



その上で茂木氏は、今回の事象を「メタ情報、メタ認知」の観点から深く分析。「一般の方々が報道などで想像している以上の事態を想像して、より高度なことを考えているというメッセージ」だと語った。複雑な国際情勢の中で、アメリカ政府が事態を完全に把握し、明確な目標を定めているという優位性を誇示するための、極めて精密なキャンペーンだという見立てだ。



最後に茂木氏は、「適当にスタッフがやらかしで投稿したと思わせておくことも、情報戦の1つのあり方」と述べ、一見すると不可解な行動も計算された戦略の一部である可能性を示唆した。表面的な事象の裏に隠された意図を読み解く、国家レベルの高度なインテリジェンスの存在を視聴者に強く印象付けている。