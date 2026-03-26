東京・池袋のポケモンセンター当面の間、臨時休業 事件発生を受け「スタッフの心身のケアを最優先に」
ポケモンセンターは26日、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にあるポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターメガトウキョー」を当面の間、臨時休業することを発表した。
【Xより】池袋のポケモンセンターで事件発生 「スタッフの心身のケアを最優先」臨時休業の全文
公式サイトでは、「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」と報告。
「皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。営業の再開時期につきましては、改めてお知らせいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えた。
報道によると、同事件は26日午後7時15分ごろに発生。20代ぐらいの女性が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺したという。いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。
【Xより】池袋のポケモンセンターで事件発生 「スタッフの心身のケアを最優先」臨時休業の全文
公式サイトでは、「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」と報告。
報道によると、同事件は26日午後7時15分ごろに発生。20代ぐらいの女性が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺したという。いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。