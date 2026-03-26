スバル新型「ステーションワゴンSUV」まもなく登場！

スバルは2026年3月5日、同年春に発表を予定している新型「トレイルシーカー」の情報を解禁しました。

2025年4月の「ニューヨーク国際オートショー」で世界初公開され、同年10月の「ジャパンモビリティショー2025」にも日本初公開を果たした新型トレイルシーカーは、スバルのグローバルBEV（電気自動車）ファミリーの第2弾として登場。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新たなワゴンSUV」です！（30枚以上）

ステーションワゴンとSUVを融合させたそのキャラクターから“BEV版アウトバック”とも評されており、実際欧州では「eアウトバック」という車名で投入される予定です。

新型トレイルシーカーは、日常と非日常をシームレスにつなぐ実用的なSUVであり、自然との共生というアドベンチャーをBEVでも実現すべく開発。ベースとなる「ソルテラ」に対して実用性と走行性能を大幅に向上させ、アウトバックなどのユーザーがスムーズに乗り換えられるよう、ワゴンSUVの原点に立ち返った設計がなされています。

外観は、従来のBEVのようなクリーンなイメージをあえて排し、足回りの力強さを強調した「タフな道具感」のあるデザインを採用。フロントマスクは、上下6灯のLEDで先進感を表現する一方で、フェンダーの黒い樹脂アーチガーニッシュやラダータイプのルーフレールを装備し、本格SUVらしい躍動感を演出しました。

特に注目すべきは、BEVとしての先進性を象徴するシグネチャーとして採用された「融雪ヒーター付発光エンブレム」です。夜間に白く光るこの六連星エンブレムは、デザインのアクセントであると同時に、機能的な役割も兼ね備えています。

エンブレム裏には安全装置のレーダーが格納されており、付着した雪で感知不能になるのを防ぐため、熱線で雪を溶かす独自の工夫が施されており、開発者によると、非常にコストがかかる仕様ながら、雪国で支持されるスバルの個性を際立たせるキャッチーかつ実用的なアイテムとして採用したと言います。

また、リアにはかつてのスバル車を彷彿とさせるガーニッシュ形式の「発光するSUBARUレターマーク」を備え、夜間には赤い文字が浮かび上がり、自然の中でも圧倒的な存在感を放ちます。

インテリアは、水平基調のシンプルで開放的なデザインが特徴です。インパネやシートの表皮は世界観に合わせて刷新され、上級仕様には「ブルー内装」とナッパレザーシートを用意。センターには大型の14インチ横型ワイドディスプレイが装着され、優れた視認性と操作性を確保しました。

また、実用面でもスバル独自のこだわりが随所に光ります。シートは、フルフラットにした際の隙間をなくすよう徹底的に設計されており、車中泊でも快適に過ごせます。

座り心地を左右するウレタンパッドは、場所によって硬さを変えるというチューニングが施されました。さらに、乗降時に足元が汚れにくいサイドシルカバーや、雪道でも使いやすいシートヒーターの範囲拡大など、過酷な環境下での利便性を追求しました。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベース2850mm、最低地上高210mmを確保。リアオーバーハングを延長し、リアガラスを立てることで、スバル最大級となる633リットルの広大な荷室を実現し、ゴルフバッグ4個を余裕で積載できる容積に加え、最大1500WのV2L（給電）機能も装備されます。

走行性能においては、総電力量74.7kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。システム最大出力はFWDモデルで165kW（224馬力）、AWDモデルでは280kW（380馬力）を発生します。

特にAWDモデルの0-100km／h加速は4.5秒と、スポーツセダン「WRX STI（VA型）」の5.0秒を凌ぐ圧倒的なパフォーマンスも魅力のひとつです。

一充電航続距離（プロトタイプ値）は、FWDの18インチ車が746km、AWDの18インチ車が734kmに達し、長距離ドライブの安心感を提供。充電性能も強化され、150kW以上の急速充電器なら10％から80%まで最短28分で完了します。

また、氷点下10℃の環境下でも通常時の半分以下の時間で充電を可能にする「バッテリープレコンディショニング機能」を備えるなど、冬場の実用性も徹底されました。

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新型トレイルシーカーの正式発表は2026年4月9日となる見込みで、価格などの詳細な情報が公表される予定です。