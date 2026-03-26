あの、笑福亭鶴瓶＆キスマイ藤ヶ谷太輔への直筆メッセージ＆イラストが「可愛すぎ」「特徴捉えてて上手」と話題
【モデルプレス＝2026/03/26】TBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）の公式X（旧Twitter）が、3月25日に更新された。アーティストのあのの直筆メッセージが話題を集めている。
【写真】紅白出演美女「可愛すぎる」AスタMC2人の特徴捉えた天使イラスト
投稿では「今週のA-Studio＋ ゲストは ＃あの さん」と3月27日の放送にあのがゲスト出演すると報告。「＃Aスタプラス自由帳 に メッセージを書いてくれました！ぜひチェックしてください」と伝え、あのの直筆メッセージを公開している。
同番組でMCを務める落語家の笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔に宛て、「A-Studioの収録 たのしかったです！なかなか話してこなかったこと トビラを開けてもらい ありがとうございました」「またお会いできるように 生きます。たのしかった」と丸みを帯びた可愛らしい文字で書かれており、余白にはMC2人の天使と思われる姿のイラストが描かれている。
この投稿は「文字まで可愛すぎる」「天使のイラスト、2人の特徴捉えてて上手」「味があって素敵」「イラストも最高」「感謝の気持ちが伝わってくる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出演美女「可愛すぎる」AスタMC2人の特徴捉えた天使イラスト
◆あの、直筆メッセージ披露
投稿では「今週のA-Studio＋ ゲストは ＃あの さん」と3月27日の放送にあのがゲスト出演すると報告。「＃Aスタプラス自由帳 に メッセージを書いてくれました！ぜひチェックしてください」と伝え、あのの直筆メッセージを公開している。
◆あのの投稿に「文字まで可愛すぎる」と反響
この投稿は「文字まで可愛すぎる」「天使のイラスト、2人の特徴捉えてて上手」「味があって素敵」「イラストも最高」「感謝の気持ちが伝わってくる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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