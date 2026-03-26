今野大輝＆加藤史帆主演『その天才様は偽装彼女に執着する』予告公開 バックハグ、お姫様抱っこ、キスまで…胸キュンシーン満載
B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が主演し、4月23日よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜 深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』の予告シーンが公開された。郁（今野）と凛（加藤）による胸キュンシーンが満載となっている。
【動画】今野大輝＆加藤史帆主演『その天才様は偽装彼女に執着する』予告公開 バックハグ、お姫様抱っこ、キスまで…胸キュンシーン満載
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁だった…。
「恋人のフリをするっていうことですか？」――ただのお世話係のはずが、いつしか恋人契約まで追加に（!?）一緒の時間を過ごしていくうちに、次第に“天才様“は凛へと執着を深めていき…。偽りの恋人契約から始まった2人の恋はいったいどのような結末を迎えるのか。バックハグ、お姫様抱っこ、キスシーンまで――“溺愛ラブ”が止まらない、胸キュンシーンをこれでもかと詰め込んだ予告編となっている。
60秒予告はTVer作品ページにて先行配信中。すでにティザー映像も公開されている。今後も新たな映像・情報を順次公開予定。
【動画】今野大輝＆加藤史帆主演『その天才様は偽装彼女に執着する』予告公開 バックハグ、お姫様抱っこ、キスまで…胸キュンシーン満載
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁だった…。
60秒予告はTVer作品ページにて先行配信中。すでにティザー映像も公開されている。今後も新たな映像・情報を順次公開予定。