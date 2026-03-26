「何事！」前田敦子、肌見せ圧巻モデルショットに「更に魅力が増しましたね」「愛すぎて発狂した」の声
俳優の前田敦子さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ファッションブランド「Andequal」の2026年夏コレクションに登場し、洗練されたモデルショットを披露しました。
【写真】前田敦子の美しいモデルショット
グレーのペプラムデザインのノースリーブトップスに黒いボトムスを合わせたスタイルや、シックな黒いワンピース、グリーンのニットタンクトップとデニムパンツにリボンを合わせたカジュアルスタイルなど、さまざまなコーディネートです。二の腕など肌を見せたスタイルが多めとなっています。
ファンからは「可愛い」「あっちゃんが着るとなおキレイかわいいねぇ写真も最高やん」「全部美しいって何事！！」「どれもめちゃくちゃ綺麗で素敵だよめちゃくちゃ大好き」「あっちゃんリボン付けてる可愛過ぎる」「愛すぎて発狂した」「更に魅力が増しましたね」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】前田敦子の美しいモデルショット
「写真も最高やん」前田さんは「Andequal 2026 summer'__ with Atsuko Maedaニュールック全部可愛かったよ！みんなチェックしてみてね」とつづり、写真を12枚載せています。
ファンからは「可愛い」「あっちゃんが着るとなおキレイかわいいねぇ写真も最高やん」「全部美しいって何事！！」「どれもめちゃくちゃ綺麗で素敵だよめちゃくちゃ大好き」「あっちゃんリボン付けてる可愛過ぎる」「愛すぎて発狂した」「更に魅力が増しましたね」などのコメントが寄せられています。
写真集『Beste』オフショット公開2月13日の投稿では同日発売した写真集『Beste』（講談社）のオフショットを公開していた前田さん。こちらでも笑顔が輝くかわいい姿を見せており、「メッチャ可愛い」「ますます可愛い！」と大絶賛の声がファンから寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)