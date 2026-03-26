たき火を原因におととい東根市で発生した山林火災はけさ、延焼の恐れのない鎮圧状態となりました。

【画像】懸命な消火活動（２５日）

しかし、鎮火には至っておらず、現場では今後の消火活動に向け現場確認が進められています。（サムネイルは２５日の消火活動の様子）

けさ８時ごろの現場付近は雨がふり山の状況などは確認できませんでした。

この火災は、おととい東根市大木沢の山林で発生したものできのう午後２時時点で１１ヘクタールが焼けたことが確認されています。

また、消防の調査で、火災の原因はたき火だったことがわかっています。

東根市消防本部によりますと火災はきょう午前８時４５分の段階で延焼範囲が広がる可能性のない鎮圧状態となりました。これに伴い、市は自衛隊の派遣要請を解除しました。

しかし鎮火には至っておらず、東根市では今後も消火活動を続ける方針で、きょうも消防など５０人以上が現地で活動しています。

きょうは視界が悪く、雨で足場が悪いことからドローンを使った現場確認などを行い地上での消火活動も慎重に進めるとしています。

■懸命な消火活動（２５日）