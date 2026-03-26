ともさかりえ「とんでもない酷いことをしてしまった…」 子育てで「一番泣いた」複雑な心境
俳優・ともさかりえ（46）が、24日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。子育てを振り返り「とんでもない酷いことをしてしまった」などと、複雑な心境を振り返った。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
今までの子育てでグッときた瞬間を聞かれ、「息子が1人暮らしを始める引越しの帰り道」と回答。「息子はそもそも1人暮らしをしなくなかったと思う」と想像したうえで、「理由がそもそもなかったと思うんですけど、大学進学するんだったら実家にいてもいいけど、大学進学しないんだったらバイトして、ママもサポートはするけど自分で頑張ってみて」と語った。
いざ新居を整えて別れのタイミングになると「自分ですすめたくせに、なんてことをしちゃったんだろうって…。ものすごい後悔が沸き上がってきちゃって」と吐露。別れ際はなんとか涙をこらえたが、帰り道に「いろいろな感情がこみ上げてしまって、『とんでもない酷いことをしてしまった』という気持ちと、ここまで独立できるくらい成長した喜びとか。子どもを産んでから一番泣いたんじゃないかなと」と振り返った。
MCの藤本美貴から「でも都内だからそんな遠いわけではない？」と聞かれると、「週1で会ってる」と即答。藤本は爆笑し、MCの横澤夏子も「めっちゃ会ってる！」と笑っていた。
ともさかは、2003年4月に俳優で演出家・脚本家の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生。08年に離婚した。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。
【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ
今までの子育てでグッときた瞬間を聞かれ、「息子が1人暮らしを始める引越しの帰り道」と回答。「息子はそもそも1人暮らしをしなくなかったと思う」と想像したうえで、「理由がそもそもなかったと思うんですけど、大学進学するんだったら実家にいてもいいけど、大学進学しないんだったらバイトして、ママもサポートはするけど自分で頑張ってみて」と語った。
MCの藤本美貴から「でも都内だからそんな遠いわけではない？」と聞かれると、「週1で会ってる」と即答。藤本は爆笑し、MCの横澤夏子も「めっちゃ会ってる！」と笑っていた。
ともさかは、2003年4月に俳優で演出家・脚本家の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生。08年に離婚した。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に離婚した。22年12月には、編集者と再々婚した。